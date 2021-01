A la Cour de Naples

Naples capitale de la musique, avec Rossini, Gluck, Léonard de Vinci, Giovanni Sgambati, Alkan, Francesco Durante, Gabriele Leone....

Les Tuyaux de Kerscho !

Trois bonnes raisons pour retrouver le contre-ténor Philippe Jaroussky, l’une d’elles : le concert « Inspiration » du 29 janvier au dimanche 7 février sur Idagio

> l’Académie musicale Philippe Jaroussky poursuit ses activités avec les cours des Jeunes Apprentis (7-12 ans) et les programmes pour les Jeunes Talents (jeunes professionnels) de la Promotion Beethoven. Leur Gala 100% Beethoven enregistré le 18 décembre à la Seine Musicale est disponible gratuitement sur le site et la chaîne Youtube de l’Académie.

> le concert « Inspiration » avec Philippe Jaroussky, filmé dans le cadre de l'abbaye de Royaumont avec le violoniste et chef d'orchestre Julien Chauvin et ses musiciens du Concert de la Loge, propose un programme autour du Nisi Dominus de Vivaldi, mais aussi et surtout du Salve Regina de Pergolèse, œuvre sacrée qu'il n'a jamais donnée sur scène ni enregistrée. Ce concert est disponible du 29 janvier au 7 février pour 9,90€ sur la plateforme Idagio

> La première tournée de Philippe Jaroussky en qualité de chef d’orchestre devrait se dérouler en mars et mai prochains. Il dirigera son ensemble, Artaserse, dans l'oratorio Il primo omicidio de Scarlatti avec Bruno de Sà, Christophe Dumaux, Sandrine Piau, Kresimir Spicer, Yannis François et Paul-Antoine Benos-Djian.

Ils se rendront à l’Arsenal de Metz (9 mars), à l’Opéra Royal de Versailles (10 mars), à la Konzerthause de Dormund (Allemagne-13 mars), au Mozarteum de Salzbourg (Autriche- 24 mais) et à l’Opéra Comédie de Montpellier (25 mai)

à réécouter AUDIO 1h 23mn émission Au diable Beauvert Philippe Jaroussky

Les Concerts de Poche nous offrent deux concerts en cette fin de semaine : les pianistes Philippe Cassard et Cédric Perscia vendredi 29 et les « No bad vibes » samedi 30 janvier

Demain vendredi 29 janvier à 19h30, les pianistes Philippe Cassard et Cédric Pescia joignent leurs talents pour interpréter la 9e symphonie de Beethoven dans une transcription pour deux pianos de Franz Liszt. Un vrai spectacle, deux pianos se faisant face pour un chef d’œuvre orchestral. Ce concert sera capté a Dourdan (91) qui devait initialement accueillir le concert et son public.

Pour y assister on peut dès maintenant s’inscrire ICI ou, tout simplement se connecter sur la chaîne YouTube des Concerts de Poche dès 19h30 le 29 janvier.

Ambassadeurs mondialement reconnus de la création musicale, riche d’un répertoire exceptionnel, les Percussions de Strasbourg sont à l’honneur de ce second concert, samedi 30 janvier à 19h par le trio issu de ses rangs, les “No Bad Vibes” : Enrico Pedicone, François Papirer et Rémi Schwartz. Ils proposent un programme interactif, élaboré avec des pièces majeures du XXe siècle de Steve Reich, Thierry de Mey, Jacques Rebotier, Francesco Filidei… Et des évocations appuyées de l’univers du cinéma, de la danse et de la science.

L'inscription se fait ICI ou en se connectant sur la chaîne YouTube des Concerts de Poche dès 19h le 30 janvier.

Des « bords plateau » clôturent la soirée avec un temps d’échange entre les artistes et le public qui pourra laisser des questions ou des commentaires via le chat YouTube durant le concert ou dès maintenant par e-mail (communication@concertsdepoche.com)

à réécouter AUDIO 1h émission Classic Club Tambours battants

Pascal Dusapin est le compositeur invité du Festival Présences qui se déroule à partir du 2 février à Radio France

Présences 2021, le festival de musique contemporaine de Radio France, dresse du 2 au 7 février, le portrait d’une figure majeure de la création musicale : Pascal Dusapin, il a écrit de la musique de chambre, des œuvres vocales et symphoniques. La semaine que dure le festival est l’occasion de retrouver ces œuvres et de découvrir des créations mondiales.

Chaque jour de la semaine prochaine, Pierre Charvet (délégué à la création musicale de Radio France) viendra présenter dans Allegretto tous les concerts qui seront diffusés sur France Musique, du 2 février au 10 mars, en direct et en différé.

Programme des diffusions sur France Musique :

CONCERT #1 Diffusion en direct

CONCERT #2 Diffusion en direct

CONCERT #3 Diffusion en direct

CONCERT #4 Diffusion en direct

CONCERT #5 Diffusion le mercredi 17 février à 20h avec le concert #6

CONCERT #6 Diffusion le mercredi 17 février à 20h et sur ARTE concert avec le concert #5

CONCERT #7 Diffusion le mercredi 24 février à 20h avec le concert #8

CONCERT #8 Diffusion le mercredi 24 février à 20h avec le concert #7

CONCERT #9 Diffusion le mercredi 3 mars à 20h avec le concert #10

CONCERT #10 Diffusion le mercredi 3 mars à 20h avec le concert #9

CONCERT #11 Diffusion le mercredi 10 mars à 20h



à réécouter AUDIO 26 min émission Les grands entretiens Pascal Dusapin, compositeur (1/5)

La chronique : " Les grands Macabres " :