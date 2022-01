Voyage avec Schubert

Avec des Valses, Fantaisies, trios, quintettes, Impromptus, quatuors et Lieder de Schubert

“ Schubert, le voyageur “ sera le fil conducteur de cette édition 2022 de La Folle Journée, qui se déroule à Nantes à partir de demain jusqu'à dimanche 30 janvier.

Incarnation du “Wanderer”, figure emblématique du romantisme allemand, Schubert nous parle de voyage intérieur - celui de la quête de l'âme- mais aussi de voyage en dehors de soi-même, expérience de la rencontre des autres et quête de nouveaux horizons. Schubert le plus à même sans doute, de nous accompagner pour cette nouvelle Folle Journée sur le chemin de l'élan retrouvé.

Nos places sont pour le concert des Voces8 samedi 29 janvier à 18h15. VOCES8 est l’un des principaux ensembles vocaux britanniques, dont le répertoire s’étend des polyphonies anciennes jusqu’au jazz en passant par les arrangements de musiques populaires. On peut l’entendre sur les scènes du monde entier et chaque année à la Folle Journée.

VOCES8 est très impliqué dans l’éducation musicale et participe à la mise en place d’ateliers et de master classes au Royaume-Uni, mais aussi en France et en Allemagne.

VOCES8 a par ailleurs créé au cœur de Londres centre vocal d’excellence, le Gresham Center, et lancé en août 2020, le festival en ligne “Live from London” réunissant sur scène la fine fleur de la musique a cappella internationale... Un immense succès.

