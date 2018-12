Le programme musical de Denisa Kerschova : Gluck, Rossini, Berlioz

On vous offre des places

Gagnez des places pour la représentation de Rodelinda de Georg Friedrich Haendel le mardi 1er janvier à 16h à l'Opéra de Lyon.

Sans doute l'un des chefs-d'œuvre les plus aboutis d'Haendel, riche en imagination dramatique et porté par une grande héroïne. Amour passionnel, deuil impossible et rivalités politiques sont au cœur de cet opéra à découvrir dans la vision de l’un des grands metteur en scène d’aujourd’hui : Claus Guth.

Distribution :

Rodelinda, Sabina Puértolas

Grimoaldo, Krystian Adam

Eduige, Avery Amereau

Unulfo, Christopher Ainslie

Bertarido, Lawrence Zazzo/Xavier Sabata

Garibaldo, Jean-Sébastien Bou

Flavio, Fabián Augusto Gómez Bohórquez

Orchestre de l’Opéra de Lyon

Stefano Montanari, direction

Gagnez des places pour le récital de la soprano Felicity Lott le dimanche 30 décembre à 16h à l'Opéra de Lyon. Elle sera accompagnée de Graham Johnson.

Au programme : Britten, Hahn, Kosma, Messager, Cornelius...

Elle a fait redécouvrir Jacques Offenbach, Reynaldo Hahn, Francis Poulenc et tant d’autres ; ses interprétations de lieder et de mélodies font autorité par leur amour des textes, par l’intelligence de sa diction, par sa verve inégalée ; elle demeure aujourd’hui encore l’une des figures du chant, et n’hésite pas à transmettre sa passion aux jeunes interprètes

Programmation musicale

Christoph Willibald Von Gluck

Orphée et Eurydice : Ballet des ombres heureuses (Acte II) / réduction pour piano

Jean Yves Thibaudet : Piano

DECCA 475 7668

Christoph Willibald Von Gluck

Orphée et Eurydice : Ballet des ombres heureuses (Acte II)

Orchestre symphonique de Madrid

Direction, Jesus Lopez Cobos

DECCA

Bedrich Smetana

Dalibor : Dnes ortel bude provolan (Acte I) Choeur

Choeur De La BBC

Orchestre Symphonique De La BBC

Jiri Belholavek, direction

ONYX ONYX4158

Claudio Monteverdi

Madrigaux guerriers et amoureux Livre VIII : Chants amoureux : Mentre vaga angioletta SV 157; Vago augelletto SV 156 Salome Haller : Soprano

Cristina Kiehr Maria : Soprano

Bernarda Fink : Mezzo-soprano

Marisa Martins : Mezzo-soprano

Christophe Laporte : Ténor

Concerto Vocale

René Jacobs, direction

HARMONIA MUNDI HMC 901736.37

Gioacchino Rossini

L'Italienne à Alger : Ouverture - arrangement pour ensemble à vent

Academie Ricercar

Jan De Winne : Piccolo

Marcel Ponseele : Hautbois

Eric Hoeprich : Clarinette

Guy Van Waas : Clarinette

Teunis Van Der Zwart : Cor

Rafael Vosseler : Cor

Marc Vallon : Basson

Jean Louis Fiat : Basson

Marcel Ponseele, direction

RICERCAR RIC100/8

Joseph Haydn

L'anima del filosofo HOB XXVIII : 13 : Filomena abbandonata (Acte I) Air d'Eurydice

Simona Saturova : Soprano

Philharmonie De La Radio NDR De Hanovre

Alessandro De Marchi, direction

ORFEO C782091A

Albert Roussel

Jazz dans la nuit op 38 - pour soprano et piano

Amoureux séparés op 12 n°2 - pour ténor et piano

Shigeko Hata : Soprano

Paul Montag : Piano

PASSAVANT PAS 225060/1

Jean Sébastien Bach

Cantate BWV 78 : Jesu der du meine Seele : Aria - réduction pour violoncelle et piano

Sonia Wieder-Atherton : Violoncelle

Imogen Cooper : Piano

RCA 88697201872

Jean Sébastien Bach

Cantate BWV 106-gottes zeit ist die allerbeste zeit : Actus tragicus

Sonia Wieder-Atherton : Violoncelle

Imogen Cooper : Piano

RCA 88697201872

Jean Sébastien Bach

Cantate BWV 33 : Allein zu dir Herr Jesu Christ : Wie furchtsam wankten meine Schritte - réduction pour violoncelle et piano Sonia Wieder-Atherton : Violoncelle

Imogen Cooper : Piano

RCA 88697201872

Jules Massenet

Manon : Je suis encore toute étourdie (Acte I) Air de Manon

Angela Gheorghiu : Soprano

Orchestre Symphonique Du Théâtre De La Monnaie

Antonio Pappano, direction

WARNER CLASSICS 0825646190478/1

Hector Berlioz

Roméo et Juliette op 17 : Premiers transports que nul n'oublie (1ère partie) Mezzo-soprano et choeur; Bientôt de Roméo - Mab la messagère (1ère partie) Ténor et choeur

Julia Hamari : Mezzo-soprano

Choeur Du Conservatoire De La Nouvelle-Angleterre

Orchestre Symphonique De Boston

Seiji Ozawa, direction

DGG 423068-2

André Messager

L'amour est un oiseau rebelle

Maurice Yvain

Yes (Fox trot); Je chante la nuit

Felicity Lott : Soprano

Graham Johnson : Piano

FORLANE LANE UCD 16760

Piotr Ilitch Tchaikovski

Roméo et Juliette ouverture fantaisie

Orchestre National De Russie

Mikhail Pletnev, direction

PENTA TONE CLASSICS PTC5186550

Georg Friedrich Haendel

Rodelinda HWV 19 : Io t'abbraccio (Acte II Sc 7) Duo Rodelinda Bertarido

Nuria Rial : Soprano

Lawrence Zazzo : Haute-contre

Orchestre De Chambre De Bâle

Laurence Cummings, direction

DHM 88697214722