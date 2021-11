Pierrot, Arlequin et Colombine... Personnages de la Commedia dell'Arte

Mais aussi Scaramouche, Polichinelle, Pantalon... Avec Milhaud, Amy Beach, Prokofiev, Schumann, Lully...

Je me souviens...

.... Je me souviens d'une danse qui s'appelait la Raspa.

Georges Perec - éd. Fayard

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Des places à gagner !

Mieux connaître Molière ? C'est possible avec l’Expodcast : les Musiques de Molièreproposé par le Centre de Musique Baroque de Versailles, il sort aujourd’hui !

Ce podcast en six épisodes, coproduction et partenariat du CMBV, France Musique, la Comédie-Française et le Château de Versailles, est écrit et dit par Suzanne Gervais et réalisé par Olivier Guérin.

Dans le premier épisode on découvre : Molière, musicien et danseur

L'oeuvre de Molière ne serait pas ce qu'elle est sans la musique et la danse !

Fils et petit-fils de maîtres tapissiers, Jean-Baptiste Poquelin, initié chez les Jésuites au théâtre, à la danse et à la musique, se destine à une carrière d'artiste. A l'âge de 21 ans en 1643, il fonde avec quelques amis du quartier des Halles, la troupe de l'Illustre théâtre...

Comédien, auteur, metteur en scène, directeur de troupe... Molière s'est frotté à tous les métiers, y compris ceux de chanteur et de danseur. Il possédait tous les talents grâce à sa formation, et aussi à son admiration pour l'art des Comédiens italiens qui offraient sur scène un festival de musique et d'acrobaties.

Il existe une version junior : Les musiques de Molière junior

Ecriture et voix : Suzanne Gervais

Avec la participation des comédiens-français : Eric Genovèse, Florence Viala, Loïc

Corbery et Pierre Louis-Calixte

Conseil scientifique : Catherine Cessac

Équipe de réalisation Radio France : Olivier Guerin, Claire Levasseur et Cedric Chatelus

À l’occasion de cette sortie, Suzanne Gervais donne une web-conférence accessible à tous cet après-midi à 16h.

Les auditeurs peuvent y assister en suivant ce lien pour l’inscription : c'est ici

Une fois leur inscription validée, ils recevront directement leur lien de connexion dans leur boite email.