Nos coups de coeur : concerts et disques,

les disques qui nous ont accompagnés ces dernières semaines, les concerts à venir, avec Brahms, Rachmaninov, Martinu, Rihm, Haydn, Haas....

Agenda :

Dimanche 28 juin à 16h auChâteau de Lunévillerécital « Mozart, Brahms, Schumann, Dvorak » par les pianistes Guillaume Coppola et Hervé Billaut

Deux amis de longue date, deux pianistes d’exception, se retrouvent autour d’un piano pour interpréter des chefs d’œuvre de la musique pour piano à quatre mains, un répertoire méconnu d’une richesse inestimable. Au programme, un délicat voyage le long du Danube avec la sonate en ré majeur K 381 de Wolfgang A. Mozart, les magnifiques Images d’Orient de Robert Schumann, des Valses de Brahms et les danses slaves de Dvorak. Incontournable.

La mezzo Karine Deshayes avec le paniste Antoine Palloc au Grand-Théâtre de Bordeaux ce samedi 27 juin à 20h,

premier temps fort d’une véritable saison d’été à l’Opéra de Bordeaux, qui s’intitule Réunion, le programme du récital de Karine Deshayes et Antoine Palloc réunit des pièces de Duparc, Massenet, Gounod, Rossini, Verdi, Bellini, Rossini, ils seront rejoints par le violoniste Alexis Descharmes pour la Berceuse de Godard.

à réécouter événement Journée Karine Deshayes sur France Musique

Pour sa 15ème édition, Festival Pianissimesresserré du 26 au 28 juin en région lyonnaise,

point d’orgue d’une saison musicale qui se déroule entre Paris et la région lyonnaise, le Festival des Pianissimes établit son QG à Saint-Germain-au-Mont-d’Or, et rayonne dans d’autres villages du Val de Saône.

L’édition prévue initialement (12 concerts) est remplacée par une édition spéciale dans 3 lieux en plein air.

C’est le jeune pianiste Guilhem Fabre qui donnera les 4 concerts sur le piano de son camion-scène, avec lequel il parcourt les routes de France à la manière des troubadours du Moyen Age. Son idée est de faire découvrir la musique classique de façon simple mais qualitative. En allant sur les places de village qui n'ont pas toujours de salle de concert, en permettant un accès libre pour attirer de nouveaux publics, en prenant la parole pendant le concert... Une philosophie que l'équipe des Pianissimes partage totalement

Vendredi 26 juin à 20h & 21h30: Domaine des Hautannes à Saint-Germain-au-Mont-d’Or (69)

Samedi 27 juin à 20h : Parc d'Ombreval à Neuville-sur-Saône (69)

Dimanche 28 juin à 18h : Jardin de la cure à Chasselay (69)

Après deux mois sans terrain, les activités desConcerts de Pochereprennent avec une motivation décuplée !

Ateliers de chant choral en ligne, podcasts, playlists et vidéos des compagnons des Concerts de Poche ont permis de garder le contact avec les publics malgré la distance. Mais ça y est, la reprise « en vrai » est possible, elle commencera par des ateliers musicaux en Île-de-France pour recréer du lien avec les ainés, renouer avec les enfants et retrouver les participants de projets entamés l’hiver dernier. Et en juillet, ateliers et concerts se poursuivront dans toute la France !

Demain vendredi 26 juin :

Le chef d’orchestre et baryton Jérôme Correas et la médiatrice Alexia Gourinal se rendront dans une résidence seniors autonomie, un EHPAD et une école à Chauffry et à La Ferté-Gaucher.

Et en juillet : Stage de Batucada dans le Pays Solesmois, concerts en plein air dans les quartiers du Milan et de Bellefontaine à Toulouse, ateliers d’écriture et de mise en musique à Cesson, Corbeil-Essonnes et Montargis, concerts à la Maison de quartier Epinettes à Reims, Valence, Villers-Cotterêts… dans toute la France, avec Félicien Brut, Michel Dalberto, Marc Coppey, Mayu Sato, Frank Sibold et bien d’autres compagnons des Concerts de Poche !