Comme une association de malfaiteurs ? avec Farenc, Milhaud, Berwald

exposition Degas à l'opéra au Musée d'Orsay jusqu'au 19 janvier

De la scène aux coulisses, Edgar Degas a exploré sans relâche l’Opéra de Paris, représentant inlassablement ce lieu de brassage social et culturel, il expérimente des innovations techniques, l’opéra devient le coeur de sa création, le laboratoire de ses audaces.

Exposition " Opéra Monde. La quête d'un art total " au Musée Pompidou-Metz jusqu'au 27 janvier 202

l’exposition montre la rencontre entre les arts visuels et l’opéra aux XXe et XXIe siècles mettant en lumière et en résonance la manière dont les arts visuels et le genre lyrique se sont nourris et influencés mutuellement.