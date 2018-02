Le programme musical de Denisa Kerschova : Offenbach, Strauss, Sauguet

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert de la violoncelliste Noémi Boutin le mercredi 28 février à 19h à la MC2 de Grenoble.

La violoncelliste Noémi Boutin et ses complices nous plongent dans la musique de Britten, au fil des lettres que le compositeur a échangées avec son amour de toujours, le ténor Peter Pears.

Au programme :

Benjamin Britten : Friday afternoons, Sonate pour violoncelle et piano op. 65, Suite pour harpe op. 83, Suite pour violoncelle, et des pièces de Johann Sebastian Bach, Michel Lambert, John Dowland et Vaughan Williams.

Distribution :

Récitante Chloé Bégou

Violoncelle Noémi Boutin

Circassien-jongleur Jörg Müller

Harpe Valeria Kafelnikov

Chorégraphie-danse Sabine Rivière

Piano-performer Alvise Sinivia

Soprano Marion Tassou

Création culinaire Cuisine Mobile « Les Trois Becs »

Rubrique "Baptême Scarlatti"

Domenico Scarlatti a composé 555 sonates. Elles portent toutes simplement un numéro. Juste un numéro. Rien d’autre . Aucun nom. Nulle part. Nous vous proposons de « baptiser » les sonates de D.Scarlatti. C’est vous les parrains ou marraines éphémères.

Aujourd'hui, ce sont les résultats ! Voici les différents noms que vous avez décidé de donner à cette sonate :

"Elle coud des pantalons, des jupes et des jupons" Frédéric; "L’inconstante" Corinne; "La fileuse" Chantal; "Un tour, autour du soleil" Félix...

Programmation musicale

Jacques Offenbach

Fantasio : Ouverture

Orchestre du siècle des Lumières

Direction Mark Edler

Opera rara ORC 51

Jacques Offenbach

Fantasio : Oui c'est bien lui chère princesse (Acte II)

Victoria Simmonds, Brenda Rae, sopranos

Brindley Sherratt, basse

Russel Braun, Robert Murray, ténors

Orchestre du siècle des Lumières

Direction Mark Edler

Opera rara ORC 51

Maurice Jarre

Le triomphe de l'amour (musique de scène pour la pièce de Pierre de Marivaux)

Orchestre dirigé par Maurice Jarre

Milan 4683121

Erwin Schulhoff

Le bourgeois gentilhomme : Grand ballet de finale

Ebony Band

Direction Werner Herbers

Channel Classics 6994

Wolfgang Amadeus Mozart

Les noces de Figaro : Non più andrai farfallone amoroso (Acte I)

Christian Gerharer : baryton

Orchestre baroque de Fribourg

Direction Gottfried Von der Goltz

Sony Classical 88875087162

Wolfgang Amadeus Mozart

Les noces de Figaro : Vedro mentr'io sospiro (Acte III)

Christian Gerharer : baryton

Orchestre baroque de Fribourg

Direction Gottfried Von der Goltz

Sony Classical 88875087162

Henri Sauguet

Les jeux de l'amour et du hasard

1. Préambule

2. Poème

3. Jeu

4. Nocturne

5. Sérénade

Jeanne Marie Darre / Jacques Février, pianos

INA 043

Jean Rivier / Pierre de Marivaux

Les surprises de l'amour

Phonurgia Nova 046153

Jean Sébastien Bach

1. Suite n° 3 en ut majeur BWV 1009: Allemande

2. Suite n° 1 en sol majeur BWV 1007 : Menuetto

Janos Starker : violoncelle

Philips 4166062

Jean Joseph Mouret

1. Parodie d'Alceste : Contre-danse

2. La colonie nouvelle : Si les loix des hommes

3. Agnès de Chaillot : Air de paÿsan

4. Les tours de Carnaval : Dans ma jeunesse

5. La fausse suivante : Marche

Sylvie De May: soprano / Ginette Garcin / Gilles Ragon

La compagnie Baroque

Direction Michel Verschaeve

Assai 222042

Gioacchino Rossini

La Cenerentola : Una volta c'era / Un soave non so che (Acte I Sc 4)

Jennifer Larmore, mezzo-soprano

Raul Gimenez, ténor

Chœur et orchestre de l'opéra Royal de Covent Garden

Direction Carlo Rizzi

Teldec 4909945532

Domenico Scarlatti

Sonate en sol min K 12 L 489

Alain Planes, pianoforte

Harmonia Mundi 90183839

Richard Strauss

Le bourgeois gentilhomme suite op 60 TrV 228c

1. Entrée des travailleurs

2. Menuet de Lully

3. Courante

Orchestre Philharmonique de Vienne

Direction Riccardo Muti

DGG 762552

Giuseppe Verdi

Falstaff :

1. Ogni sorta di gente dozzinale (Acte III Sc 2)

2. Tutto nel mondo è burla (Acte III Sc 2)

Bryn Terfel, baryton-basse

Adrianne Pieczonka, soprano

Stella Doufexis, mezzo-soprano

Thomas Hampson, baryton

Anthony Mee

Chœur de la radio de Berlin

Orchestre Philharmonique de Berlin

Direction Claudio Abbado

DGG 4711942

Baldassare Galuppi

Sonate n°5 pour piano en Ut Majeur : 1.Andante

Arturo Benedetti-Michelangeli : piano

DGG 4796287

Benjamin Britten

Suite n°3 en ut min op 87

Mournful song

Noemi Boutin: violoncelle

Nomad Music 039