Toqués de Toccata

" Comme une image " d'Agnès Jaoui (2004)

Sylvia Millet est professeur de chant. Une de ses élèves, Lolita, est la fille d'un écrivain qu'elle admire : Etienne Cassard. Grâce à la jeune fille, Sylvia et son mari Pierre, intègrent le premier cercle de l'écrivain. Mais peu à peu, elle se rend compte qu'Étienne n'est pas l'homme qu'elle imaginait, il ne s'intéresse qu'à lui, affiche une attitude méprisante à l'égard des autres.

Pour ce film écrit à 4 mains avec Jean-Pierre Bacri, Agnès Jaoui a réunit autour d'eux Marilou Berry, Laurent Grévill, Virginie Desarnauts, Grégoire Oestermann.

Les Tuyaux de Kerscho :

«Père et fils» un spectacle musical avec les ténors Christoph et Julian Pregardien, le danseur Jonas Dô Hùu et l’Orchestre de chambre de Paris, dirigés par Lars Vogt, mardi 26 janvier à 20h30 sur Arte.

L’Orchestre de chambre de Paris est coutumier des projets créant des passerelles entre les arts. En alliant orchestre, piano et voix, sous la direction de Lars Vogt mais aussi musique et danse avec le chorégraphe Thierry Thieû Niang et le jeune danseur Jonas Dô Hùu, cette soirée interrogera le lien visible et invisible, fort et fragile à la fois de ce qui se raconte entre les fils et les pères.

Déjà la sortie en 2014 de leur CD, « Father and Son », avait permis d’apprécier la belle complicité des Prégardiens – Christoph Prégardien avait confié un jour confondre parfois sa propre voix avec celle de son fils sur les enregistrements – tant leurs voix se fondent comme rarement. Ils y questionnent la relation filiale dans l’œuvre musicale en réunissant Beethoven, Reger, Brahms, Webern, et en invitant Clara Olivares à écrire un postlude à « Nacht und Traume » de Schubert.

Ce concert est diffusé en direct et en différé sur Philharmonie Live et Arte concert.

Samedi 23 janvier à 19h,Sondra Radvanovsky et Piotr Beczalaseront en direct de la Stadthalle de Wuppertal en Allemagne sur le site du Met.

La série de récitals en ligne du Met Opera se poursuit en 2021 avec le duo formé par la soprano Sondra Radvanovsky et le ténor Piotr Beczala, en direct de la salle historique de la Stadthalle de Wuppertal en Allemagne.

Au programme de ce concert, des airs et duos d’opéras de Verdi, Dvorak, Giordano, Puccini, Mascagni, Moniuszko et Bernstein que les deux artistes ont pu chanter sur la scène du Met et dans le monde entier.

Ils seront accompagnés au piano par Vincenzo Scalera.

La série « Met Stars Live in Concerts » présente les plus grands chanteurs d’opéra se produisant dans des lieux d’exception en Europe et aux Etats-Unis. Ainsi vous avez pu entendre en direct depuis le 18 juillet, Jonas Kaufmann, Renée Fleming, Roberto Alagna et Alexandra Kurzak, Lise Davidsen, Joyce DiDonato, Diana Damrau et Joseph Calleja, Bryn Terfel, Angel Blue, Pretty Yende, Javier Camarena et Matthew Polenzani.

Ce concert payant (17€) en ligne et retransmis en direct sur le site du Met puis disponible 14 jours.

