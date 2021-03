Nouvelle jeunesse baroque

La jeune génération des musiciens qui portent haut les couleurs du baroque, avec Marco dall'Aquila, Henry Eccles, Jean-François Dandrieu, Anthony Poole, Franz Doppler, Veljo Tormis, Juan Bautista Comes,....

la Journée de la Musique Ancienne

Ce dimanche 21 mars 2021 se déroule la 9ème journée de la Musique ancienne, qui célébre plus d’un millénaire de musique et dont la marraine d'honneur est Olga Pashchenko !

à réécouter événement Journée de la Musique Ancienne - France Musique

Les Tuyaux de Kerscho !

Le Festival 2021 de l'Opéra de Lyon sera en ligne et gratuit du 22 au 26 mars

Rendez-vous en ligne dès le 22 mars pour le Festival Opéra de Lyon 2021, les spectateurs seront invités pendant une semaine à se questionner sur le thème des "Femmes libres ?" qui mettra en lumière des femmes emblématiques, des destinées de femmes victimes ou témoins, à travers une programmation exclusive.

Au programme notamment, trois créations lyriques aux formes diverses qui questionnent les relations entre les hommes et les femmes, leurs clartés et leurs ténèbres, leurs énigmes et leurs mystères :

• Le Château de Barbe Bleue de Béla Bartók, direction Titus Engel, mise en scène d’Andriy Zholdak 26 mars

• Ariane et Barbe Bleue de Paul Dukas, direction Lothar Koenigs, mise en scène d’Àlex Ollé / La Fura dels Baus le 24 mars

• Coulisse d’une création : Mélisande d'après la pièce Pelléas et Mélisande de Maeterlinck, direction Florent Hubert, mise en scène de Richard Brunel.

Avec dans la fosse l'Orchestre de l'Opéra de Lyon.

La découverte de ces oeuvres sera ponctuée d’un grand nombre de rendez-vous inédits pour mieux comprendre la thématique.

En ligne et gratuitement du 22 au 26 mars sur opera-lyon.com

Carte blanche en ligne à Thomas Encho, dimanche 21 mars à 10h45, dans le cadre des Matinées du Piano duConcours international de piano d'Orléans.

Thomas Enhco a embarqué son piano sur tous les sentiers possibles, il est de cette génération de pianistes à 360°, comme en témoignent ses collaborations avec entre autre Jane Birkin, Jack DeJohnette, Maxim Vengerov, Vadim Repin, Daniel Humair, Ibrahim Maalouf, Christophe..., et son compagnonnage au long cours avec la percussionniste bulgare Vassilena Serafimova.

En trio comme en solo, Thomas Enhco est surtout un improvisateur inspiré, qui comme son idole Keith Jarrett aime flouter les frontières entre jazz et classique, c'est ce qu'il nous donnera à entendre ce dimanche 21 mars 2021 à 10h45, accès gratuit sur facebook et chaîne youtube du Concours international de piano d'Orléans.

à réécouter session studio Thomas Enhco, Vassilena Serafimova et Joey Alexander

La chronique : " Les grands Macabres " :

Pour retrouver la chronique de Bertrand Dicale :