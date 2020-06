" Retour sur les diapasons d’or ", loupés ou pas pendant le confinement,

avec Landini, Vivaldi, Paola da Firenze, Chopin, Philipp Heinrich Erlebach, Purcell,...

Les RV dominicaux et virtuels dufestival de Saint-Michel en Thiérache

La 34e édition du festival de Saint-Michel en Thiérache est annulée mais depuis le 7 juin dernier, cependant chaque dimanche, le festival nous donne des rendez-vous virtuels qui représentent l’identité du festival, avec le gambiste François Joubert-Caillet, la mezzo Lila Hajosi et l’organiste Paul Goussot. Deux nouveaux rendez-vous sont à venir, le prochain est dimanche 21 juin à 11h30 avec «l’âge d’or de la Renaissance anglaise » par François Joubert-Caillet et Lila Hajosi et puis à 14h avec le thème « Orgue concertant et le siècle de la Révolution, de Haendel aux variations sur la Marseillaise » par Paul Goussot. On peut revoir ces vidéos à volonté jusqu’au 5 juillet.

Renaud Capuçon dirige de son violon l’Orchestre national du Capitole, à la Halle aux grains ce vendredi 19 juin à 20h, à Toulouse.

Bach au programme (Concerto pour violon en la m et le Concerto pour violon en mi M), pour ce premier concert d’après-covid de l’Orchestre national du Capitole, suivront deux autres concerts exceptionnels les 26 juin et le 2 juillet à 20h.

Ce sera l’occasion d’accueillir trois musiciens, invités fidèles de l’Orchestre national du Capitole : ce dimanche c'est le violoniste Renaud Capuçon, récemment nommé directeur artistique de l’Orchestre de Chambre de Lausanne, puis ce seront les pianistes Bertrand Chamayou et David Fray.

Avec une jauge limitée due aux contraintes sanitaires, ces trois concerts seront destinés avant tout au public ayant renoncé au remboursement de leurs billets suite à l’annulation des concerts de fin de saison, ainsi qu’au personnel soignant mobilisé par la crise.

Le concert de dimanche 19 juin est diffusé en différé sur France 3 Occitanie et Vià Occitanie

Réouverture de l’Opéra de Dijondans le cadre du « Festival Artistes en résidence"

Après trois mois de fermeture, l’Opéra de Dijon ré-ouvre la salle de l’Auditorium à l’occasion des « Dissonances chambers music séries », qui se déroule jusqu’au 28 juin.

150 places seront proposées gratuitement dès le mercredi 17 juin pour des concerts inédits des Dissonances, qui sont artistes en résidence à l’Opéra de Dijon.

Aujourd’hui jeudi 18 juin à 17h au programme, Schubert avec Natalie Dessay, Philippe Cassard, David Grimal, Diemut Poppen, Victor Julien-Laferrière et Niek De Groot.

Demain vendredi 19 juin à 17h, ce sont Mendelssohn et Brahms qui sont au programme de Nelson Goerner, Philippe Cassard, David Grimal, Victor Julien-Lafferière et Demiut Poppen.

Le public assiste au tournage du concert, qui est diffusé en ligne le lendemain à 20h sur le site de l’Opéra de Dijon.

Inscription par téléphone au 03 80 48 82 82 du lundi au vendredi de 11h à 17h.

Une surprise d’"Angers Nantes Opéra" pour la Fête de la Musique 2020 !

« Angers Nantes Opéra » prépare une surprise aux Nantais, pour célébrer poétiquement, lyriquement, le solstice d’été et inviter la musique à les accompagner tout au long de la journée.

Rendez-vous dès 6 heures du matin, dimanche 21 juin sur les sites de Nantes et d’« Angers Nantes » Opéra et les réseaux sociaux, pour s’éveiller en musique et suivre une salutation lyrique au soleil dans un lieu emblématique du cœur de ville de Nantes :