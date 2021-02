Purcell & Friends... So british !

avec John Blow, Giles Farnaby, John Eccles, Gottfried Finger, Joseph Haydn et Purcell bien sûr !

Les Tuyaux de Kerscho !

La nouvelle version du portail numérique _Ibn Baṭṭūṭ_a de la Maison des Cultures du Monde est en ligne

Ce fond documentaire porte le nom de l'explorateur d'origine berbère, Ibn Baṭṭūṭa, qui au XIVème siècle parcourut durant 25 ans le monde connu jusqu'à ses confins.

Après 5 ans d'un patient travail de migration, de numérisation, et de catalogage, la nouvelle version du portail numérique _Ibn Baṭṭūṭ_a de la Maison des Cultures du Monde est en ligne. Ce fond qui regroupe plus de 20 000 pièces, est spécialisé dans le patrimoine culturel immatériel, en particulier le spectacle vivant (musique, théâtre, danse, marionnettes, fêtes, rituels).

_Ibn Baṭṭūṭ_aes réunit les archives de La Maison des Cultures du Monde depuis sa création en 1982, celles du Festival de l'Imaginaire organisé depuis 1997, et du Festival des Arts Traditionnels de Rennes de 1974 à 1983. On y trouve, photos, vidéos, programmes dates et lieux des spectacles et des évènements.

Mithridatede Racine, un ciné-concert, enregistré au Studio 104 de la Maison de la Radio, proposé sur le site de la Comédie française et sur celui de France Culture les 20 et 21 février.

Mithridate, tragédie de Racine, se déroule en Asie Mineure, aux temps de la République romaine.

Le roi du Pont, Mithridate, en guerre contre Rome, serait mort à la bataille. La nouvelle parvient au port de Nymphée où l’attend sa promise Monime, et ses deux fils Pharnace et Xipharès. Son père mort, Pharnace déclare à Monime son amour pour elle, et à son tour, Xipharès ose se déclarer. La guerre entre les deux frères semble inévitable... Mais soudain, on annonce le retour de Mithridate !... Suspense....

Cette coproduction France Culture/La Comédie-Française, dans le cadre de « L’intégrale Racine »,

est réalisée par Eric Ruf, de la Comédie Française et Blandine Masson de France Culture. La Musique est composée et interprétée par Olivier Mellano.

La distribution réunit Hervé Pierre (Mithridate), Alain Lenglet (Arbate), Alexandre Pavloff (Pharnace), Benjamin Lavernhe (Xiphares), Marina Hands (Monime)

Et les comédiens de l'académie de la Comédie-Française : Chloé Ploton (Phoedime) et Antoine de Foucault (Arcas)

Diffusions :

Samedi 20 février à 20h30 sur le site internet de la Comédie-Française dans le cadre du rendez-vous hebdomadaire « Théâtre à la table ». Puis en replay sur Facebook et Youtube, et en podcast sur Soundcloud

Dimanche 21 février à 20h sur France Culture dans le cadre des programmes de Fiction-Théâtre & Cie. Disponible pendant un an sur franceculture.fr, l’appli radiofrance et les plateformes dédiées.

Le programme de salle disponible sur la page des concerts à Radio France

La chronique : " Les grands Macabres " :

Pour retrouver la chronique de Bertrand Dicale : Renate Kern, des carrières et des noms