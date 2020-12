Des scènes de Noël dans des films... de Noël !

Avec Michael Curtiz, Hetzel Gregoire, Dimitri Tiomkin, Guy Farley, John Williams, Francis Lay, Franz Waxman, Jack White, Alexandre Desplat...

La Vingt-cinquième heure votre salle de cinéma virtuelle

La Vingt-cinquième heure est une plate-forme de cinéma qui propose des séances virtuelles, dans le but de soutenir les salles de cinéma et de compenser les pertes engendrées par leur fermeture, en maintenant leur programmation.

Ce n’est pas de la VOD. Ce n’est pas du streaming. Ce n’est pas non plus un téléchargement du film sur votre ordinateur. Il s’agit d’une vraie séance de cinéma (mais à la maison !) à un horaire précis, géolocalisée et suivie ou pas d’une vraie discussion avec le réalisateur du film en live vidéo et tchat.

La recette est partagée entre les cinémas et les distributeurs, comme pour une salle traditionnelle, mais en ligne.

À la réouverture des salles, ce dispositif permettra de palier aux limitations de jauge et permettra aux spectateurs empêchés de pouvoir assister aux séances depuis leur domicile.

Et justement demain vendredi 18 décembre à 20h, accessible depuis toute la France : " 8 Femmes ", le film multi-césarisé de François Ozon, qui se passe au moment des fêtes de Noël, avec Deneuve, Béart, Ardant, Darrieux, Huppert..., la séance sera suivie d'un débat et le billet coûte 5 euros !

