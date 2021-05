Pizzicato ! Pizzicati !

Laissons les archets de côtés le temps de plaisanter aux côtés de Strauss, Tchaikovski, Monterverdi, Bartók, Delibes pour de belles découvertes ...

Les Tuyaux de Kerscho !

Hommage à la compositrice romantique Emilie Mayer avec l'Orchestre National Avignon - Provence

L’Orchestre National Avignon-Provence et la série "Un temps pour elles" mettent à l’honneur la compositrice allemande Emilie Mayer, trop souvent oubliée. Née en 1812, elle commence à composer de la musique dès son plus jeune âge. Rapidement, ses œuvres sont éditées et jouées dans toute l’Europe.

L’association Elles - Creative Women, menée de front par Débora Waldman et Héloïse Luzzatti, propose de pallier l’absence des femmes dans les programmations musicales aujourd’hui, ici aux côtés de l’Orchestre National Avignon-Provence.

Programme du 17 au 22 mai à 19h :

Lundi : un portrait dessiné et animé dressé pour découvrir la vie de la compositrice.

Du mardi au vendredi : Une lettre racontant les secrets de sa musique, accompagné par l’orchestre.

Samedi : une captation de l’Orchestre National Avignon-Provence dirigé par Debora Waldman, interprétant la Symphonie n°1 d’Emilie Mayer.

Vidéos à retrouver sur les pages youtube de l’Orchestre Avignon-Provence et de La Boite à pépites.

Concert de l'Orchestre National de France à la Philharmonie de Paris le 20 mai avec Bertrand Chamayou et Cristian Măcelaru

Concert diffusé sur France Musique à 20h avec le nouveau directeur musical de l’Orchestre national de France, Cristian Măcelaru, qui dirige un programme de musique française romantique. Bertrand Chamayou interprétera le deuxième Concerto pour piano de Saint-Saëns, écrit en dix-sept jours seulement en 1868. Cette œuvre était destinée à un concert dirigé par Anton Rubinstein avec Camille Saint-Saëns comme soliste. La Symphonie en ré mineur de César Franck est son unique symphonie, dédiée à son élève Henri Duparc.

Programme :

Camille Saint-Saëns, Concerto pour piano n° 2

Concerto pour piano n° 2 César Franck,Symphonie en ré mineur

La chronique : " Les grands Macabres "

