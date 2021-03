Viva Argentina !

Avec Sebastian Yradier, Andres Gaos, Ginastera, Carlos Guastavino, Lalo Schifrin, Monteverdi....

Conférence sur le quintette à vent par l'ensemble Ars Nova, en ligne jeudi 18 mars à 19h.

Dès le début du premier confinement l'ensemble Ars Nova, qui promeut et d’encourage la création musicale, et Artchipel TV se sont associés pour élaborer et proposer une offre créative durable.

Celle-ci prend la forme, sous le nom de Carpe Diem, d'une série d'émissions qui présentent des pièces interprétées par les musiciens d’Ars Nova et des échanges menés par David Christoffel, avec des compositeurs, musicologues, musiciens, chefs, régisseurs...

Carpe Diem est diffusé sur la chaîne YouTube des éditions Musicales Artchipel. La première émission a été enregistrée et diffusée en ligne en juin 2020, la seconde sera enregistrée et diffusée jeudi prochain, le 18 mars à 19h, 4 autres enregistrements sont prévus au cours de l’année 2021.

Ce prochain rendez-vous sera dédié à une formation unique : le quintette à vent, il y sera aussi question de transcription, de diversité et d'emprunt, à la croisée des esthétiques et des genres.

Avec la participation de : Etienne Kippelen (compositeur, musicologue), Baptiste Gibier (hautbois), Arnaud Merlin (producteur à France Musique) & Benoît Sitzia (directeur général d'Ars Nova).

Pour visionner le 2e épisode de l'émission Carpe Diem en direct, connectez-vous ici

Troisième édition du Festival Les Franco-russesdu 13 mars au 3 avril dirigé par Tugan SOKHIEV en direct sur Facebook et YouTube par le Capitole de Toulouse.

Le festival est placé sous la direction artistique du chef russe Tugan Sokhiev qui dirige l’Orchestre national du Capitole, ce rendez-vous interdisciplinaire en coopération étroite avec l'Orchestre du Capitole est l'occasion de faire dialoguer les cultures françaises et russes à travers leur patrimoine musicale.

L'édition 2021 proposera du répertoire symphonique, sous la baguette de Tugan Sokhiev, de Kirill Karabits et de Maxim Emelyanychev, de la musique de chambre, des conférences, des rencontres...

Parmi les solistes on entendra les violonistes Aylen Pritchin, Vadim Gluzman, et le 1er avril à 20h, également en direct sur France Musique le pianiste Bertrand Chamayou.

Le compositeur Serge Prokofiev sera le fil rouge de la programmation. Son oeuvre symphonique relate sa trajectoire, de la Russie, sa terre natale, à la France qui lui servit d'asile et jusqu'à son retour tragique en URSS.

Les concerts seront accessibles en direct et / ou en différé via les réseaux sociaux et les chaînes YouTube, Medici.tv, France Musique

