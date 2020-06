Une matinée de bacchanales, sans ivresse ni extravagance, avec juste un petit grain de folie !

avec Dvorak, Wagner, Saint-Saëns, Roussel, Ravel, Debussy, Marin Marais, Katchaturian...

L'Agenda :

Les musiciens de l'ONL vont jouer dans les jardins des Ehpad

Jusqu'au milieu de l'été, Les musiciens de l'Orchestre national de Lyon donneront des concerts dans les cours et jardins d'établissements accueillant des personnes âgées (EHPAD, hôpitaux...).

Très présents virtuellement ces dernières semaines, ils sont maintenant mobilisés pour faire battre à nouveau le cœur des Lyonnais avec des spectacles vivants, et ils ont formé pour l'occasion sept ensembles instrumentaux qui proposeront des programmes pensés sur-mesure, avec des oeuvres de Bach, Vivaldi, Mozart, Verdi, Bizet...

Vendredi 12 juin à 15h30 à l'Ehpad Marius Bertrand de Lyon 4e

et Lundi 15 juin à 15h à Hôpital Le Vinatier, Bron, avec des oeuvres de Weber et Mozart

" Orpheus collective " De Violaine Lochu à La péniche La Pop à Paris.

La Pop, sorte d'incubateur artistique et citoyen ouvre ses portes à l'artiste performeuse Violaine Lochu. A travers l'installation "Orpheus collective", elle pose la question de l’avenir humain et planétaire. Vers quoi nous dirigeons-nous ? Est-ce une forme d’enfer ? Pourrons-nous en revenir ? Qu’allons-nous y laisser ? Pour cela elle réactive la figure d'Orphée et d’autres mythes et propose une traversée sonore.

C'est jusqu'au 5 juillet, les après-midi, du mercredi au dimanche, l'entrée est libre et il faut se munir de son propre casque audio ou de ses écouteurs de téléphone pour visiter l’installation.

Le Choeur Vittoria et "Le concert des étoiles" sur France 5 :

jusqu'au 16 Juin sur France 5, on peut revivre " Le concert des étoiles" qui s'est déroulé au TCE. Il réunissaient, les grands noms et les espoirs de la scène lyrique, on comptait parmi eux Ludovic Tézier, Olga Peretyatko,Michael Spyres. Avec le Choeur Vittoria, l'Orchestre de chambre de Paris et le chef Yvan Cassar, les chanteurs mettaient à l'honneur le vaste répertoire de Verdi.