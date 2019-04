Le programme musical de Denisa Kerschova : Zelenka, Graupner, Haendel

Jan Dismas Zelenka Symphonie à 8 en la min ZWV 189 : Capriccio - pour 2 hautbois basson 2 violons alto violoncelle et basse continue Gottfried Von Der Goltz, Orchestre Baroque De Fribourg ALBUM : ZELENKA ET PISENDEL : CONCERTI ET AUTRES OEUVRES LABEL : DEUTSCHE HARMONIA MUNDI ANNÉE : 1995