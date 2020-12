Rendue à ses habitants, Venise respire, flânons dans une ville qui a changé de tempo, avec Galuppi, Gabrieli, Nino Rota, Liszt, Mendelssohn, Broschi, Vivaldi, Scarlatti, Bizet....

Piano au cinéma :

" Mort à Venise " de Luchino Visconti (1971)

L'adagietto de la 5e symphonie de Mahler et définitivement associé à ce film qui réunit Dirk Bogart, Silvana Mangano et le jeune Björn Andresen, film inspiré de la nouvelle Der Tod in Venedig de Thomas Mann publiée en 1912.

L'action se déroule en 1911, dans une ville secrètement en proie à une épidémie de choléra (car les autorités le cache). Un vieux compositeur en villégiature (inspiré de Gustav Mahler) loge dans l'hôtel de luxe. Gustav von Aschenbach est troublé par un jeune adolescent, Tadzio, qui incarne un idéal de beauté à laquelle il avait tenté de donner vie dans ses oeuvres. Il ne fuit pas cette ville devenue dangereuse et meurt sur la plage du Lido après avoir contemplé une dernière fois Tadzio, auquel il n'a jamais parlé.

à lire aussi article Musicopolis : Musique à Venise

Des places à gagner !

La chronique : " Les grands Macabres " :

pour retrouver la chronique de Bertrand Dicale : " Mado Robin, le prodige et le cœur "

C'est ici !