Labyrinthe de notes mêlées... Buxtehude, Sanz, Locatelli, Korvits...

Des places à gagner...

pour le concert aux Invalidesle 12 novembre à 20h pour le Te Deum de Charpentier dirigé par Hervé Niquet

Hervé Niquet dirige une pléiade de jeunes et fougueux instrumentistes et chanteurs élèves du département de musique ancienne et du département des disciplines vocales du Conservatoire de Paris, ils donneront une Messe d’action de grâce du trop méconnu Henri Frémart (auteur d’un motet écrit pour la naissance de Louis XIV en 1638) et l’un des six Te Deum de Marc-Antoine Charpentier; le H148 à 4 voix et basse continue de 1699.

