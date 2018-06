Le programme musical de Denisa Kerschova : Rameau, Beethoven, Glinka

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert de la violoniste Nicola Benedetti avec l'Orchestre de Paris dirigé par Karina Canellakis le jeudi 14 juin à 20h30 à La Philharmonie de Paris.

Au programme :

Richard Strauss :

Fantaisie symphonique sur ''La Femme sans ombre''

Karol Szymanowski :

Concerto pour violon n° 2, op.61

Sergueï Rachmaninov :

Danses symphoniques, op.45

Quelle musique voyez-vous sur la photographie: "On a rice farm" de H. C. White Co ?

, © MNAAG, Paris / droits réservés

Cette photographie est actuellement visible au Musée national des arts asiatiques - Guimet dans le cadre de l'exposition Terres de riz du 6 juin au 8 octobre 2018.

Programmation musicale

Richard Wagner

La Walkyrie WWV 86b : Prélude (Acte I)

Orchestre du Théâtre Mariinsky

Direction Valery Gergiev

Mariinsky 0527

Georg Friedrich Haendel

Rinaldo HWV 7a 1. Furie Terribili (Acte I scène 5) Air d'Armida; 2. Come a tempo giungesti cara (Acte I Sc 5) Récitatif Argante et Armida; 3. Molto voglio molto spero (Acte I scène 5) Air d'Armida

Luba Orgonasova: soprano

Gerald Finley: baryton

Academy of Ancient Music

Direction Christopher Hogwood

Decca

Hector Berlioz

Les Troyens : Chasse royale et orage / Pantomime (Acte IV Sc 1)

Orchestre Symphonique de Montréal

Direction Charles Dutoit

Decca 4436932

Larry Morey / Franck Chrurchill

Snow White and the seven dwarfs : Far into the forest

Orchestre dirigé par Franck Churchill

Walt Disney records 608502

Larry Morey / Franck Churchill

Snow White and the seven dwarfs Some day my prince will come

Adriana Caselotti / Harry Stockwell

Orchestre dirigé par Franck Churchill

Walt Disney records 608502

Franz Liszt

Années de pèlerinage 1ère année suisse s 160 : orage

Nicholas Angelich: piano

Mirare 9941

Johann Pachelbel

Suite n°1 en Fa Majeur P370a pour 2 violons scordatura et basse continue 1. Sonate; 2. Allemande; 3. Courante; 4. Ballet Gli Incogniti

Direction Amandine Beyer

Eloquentia 902238

Ludwig Van Beethoven

Symphonie n°6 en Fa Maj op 68 : Orage

Orchestre Symphonique de Bamberg

Direction Kurt Sanderling

DGG 4795912

Ludwig Van Beethoven

Symphonie n°6 en Fa Maj op 68 "Pastorale" - réduction pour piano S 464 n°6 : 5. Chant de bergers : sentiments de joie et de reconnaissance après l'orage

Idil Biret : piano

Idil Biret Archive 857126465

Georges Bizet

Les pêcheurs de perles : L'orage s'est calmé (Acte III) air de Zurga

Arthur Endreze, baryton

Orchestre dirigé par Henri Defosse

Malibran music 157

John Field

Concerto n°5 en Ut Maj H 39 L'incendie par l'orage : Rondo : Allegro

Paolo Restani: piano

Orchestre Philharmonique de Nice

Direction Marco Guidarini

Brilliant classics 9530031

Jean Philippe Rameau

Les Indes Galantes : 1. Air pour les zéphirs; 2. orage et air pour Borée

Le concert des nations

Direction Jordi Savall

Alia Vox 99141

Leonardo Vinci

Farnace : Chi temea Giove regnante Air de Berenice

Cecilia Bartoli, mezzo-soprano

Il Giardino Armonico

Direction Giovani Antonini

Decca 4781521

Gioacchino Rossini

La Cenerentola : L'orage / Temporale (Acte II Sc 6)

Chœur et orchestre de l'Opéra de Covent Garden direction Carlo Rizzo Teldec 4909945532

Mikhail Glinka

Rouslan et Ludmilla : Ouverture (Ruslan i Lyudmila : Ouverture)

Orchestre des concerts Lamoureux

Direction Igor Markevitch

DGG 002894790530

Jacques Offenbach

Geneviève de Brabant 1. Fuyons, fuyons l'orage gronde trio Geneviève Brigitte Drogan; 2. Dialogue; 3. Protéger le repos des villes (Acte II)

Denise Duval, Monda Million, Michel Hamel, Pierre Germain, Genio

Orchestre Radio Lyrique de la RTF

Direction Marcel Cariven

Malibran Music 777

Serge Rachmaninov

Danses symphoniques op 45 : 1.Non allegro

Orchestre de Paris

Direction Paavo Jarvi

ERATO 0825646195794

Anton Dvorak

De la forêt de Bohême op 68 B 133 : Dans les temps orageux op 68 n°6 B 133 n°6

Artur Pizarro, Rinaldo Zhok: pianos

Odradek 323