Allegretto rêve d’un château en Espagne

La pianiste Vanessa Benelli Mosell et l'Orchestre Philharmonique de Radio France dirigés par Mikko Franck à l'Auditorium de Radio France, sont en direct sur France Musique demain, vendredi 8 janvier à 20h.

La pianiste Vanessa Benelli Mosell jouera, Le Concerto pour piano, l’œuvre exaltante d’une jeune fille de seize ans, Clara Wieck qui deviendra plus tard Clara Schumann... Les critiques étaient dithyrambiques sur le jeu de la jeune Clara, le Français Henri Blancard déclare même, en 1839, qu’elle est « le lion musical du moment ».

Brahms, fidèle ami de Clara, sera aussi au programme de la soirée avec deux compositeurs épris de nouveauté et qui prirent des chemins opposés : Arnold Schönberg et Richard Strauss. Le concert est en direct sur France Musique à partir de 20h et sera suivi d'un entretien avec la pianiste Vanessa Benelli Mosell.

