Voix étouffées, voix vivantes. Commémoration des 75 ans de la libération d’Auschwitz.

Avec les interprètes et les compositeurs déportés : Karel Ancerl, Zuzana Rusickova, Hans Krasa, Kurt Gerron, Zikmund Schul, Robert Emanuel Heilbut, Viktor Ullmann, Josef Kropinski, Paval Haas, Karel Svenk....

à lire aussi article Musicopolis : Terezin 1942-1944

Des places à gagner !

Des places pour le concert "The Music of John Williams VS Hans Zimmer" au Colisée à Roubaix dimanche 9 février à Roubaix à 15h

Redécouvrez vos musiques de films préférées lors d'un concert symphonique exceptionnel ! Avec plus de 85 musiciens sur scène, le Yellow Socks Orchestra dirigé par le chef Nicolas Simon, interprètera les bandes-originales cultes de ces deux compositeurs de génie !

Les mélodies inoubliables, signées par John Williams et Hans Zimmer, qui participent depuis plusieurs décennies au succès des plus grands films hollywoodien !

via "contactez-nous"

Programmation musicale :

A VENIR