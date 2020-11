Minipiece pour Masterpiece

Florilège de réductions pour petites formations de concertos et symphonies, avec Rachmaninov, Saint-Saëns, Berlioz, Mozart, Haydn...

Les Tuyaux de Kerscho !

La nouvelle série d’Automne du Wigmore Hallprésente en direct et en différé une centaine de concerts jusqu’au 21 décembre.

Plus de 200 artistes en duo, trio, quatuor, orchestre de chambre viennent couronner les efforts du Wigmore Hall pour faire sonner à nouveau la musique dans ses murs.

Parmi eux la soprano Fatma Said, le quatuor Arditti, le pianiste Kit Armstrong....

Le concert du 16 octobre dernier présentait le Quatuor Schumann. Originaire d’Allemagne, Il constitué d’une fratrie : Mark, Erik and Ken Schumann qui jouent ensemble depuis leur plus jeune âge. Ils ont été rejoints en 2012, par l’altiste d’origine estonienne, Liisa Randalu.

Au programme :

Schumann : Quatuor op. 41 n° 3

Beethoven : Quatuor op 59 n°1 'Razumovsky'

Alexandre Tharaud / 100% Concertos. C’est l’intitulé du concert que le pianiste donne ce soir à 20h30 à la Philharmonie de Paris avec Maxime Pascal et l’Ensemble Le Balcon.

le concert sans public, est diffusé en direct puis en différé sur Philharmonie Live et Arte Concert.

Au programme trois concertos d’époques et de styles différents. Alexandre Tharaud et ses comparses mêlent à Bach et à une des œuvres majeures de Mozart une création du compositeur franco-argentin Oscar Strasnoy.

Au programme :

JS Bach : Concerto pour piano n° 5

Mozart : Concerto pour piano n° 9 « Jeune homme"

Oscar Strasnoy : Kuleshov - concerto pour piano. Création française

