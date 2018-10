Le programme musical de Denisa Kerschova : Haendel, Mendelssohn, Bruch

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert du pianiste Vladimir Feltsman le mercredi 10 octobre à 20h30 à la Salle Gaveau à Paris.

Au programme :

Robert Schumann : Arabesque, Kreisleriana

Modeste Moussorgski : Tableaux d’une exposition

Le pianiste et chef d'orchestre Vladimir Feltsman est l'un des musiciens les plus polyvalents et les plus intéressants de notre temps. Son vaste répertoire englobe tout le répertoire, de la musique baroque aux compositeurs du XXIème siècle. Il s’est produit avec les plus grands orchestres américains et sur les scènes et festivals les plus prestigieux du monde entier.

Pour gagner des places, cliquez ici.

Quelle musique voyez-vous sur le tableau : "Scène de carnaval ou Le Menuet" de Giandomenico Tiepolo ?

, © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Franck Raux

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 5 octobre en vous inspirant du tableau "Scène de carnaval ou Le Menuet" (1754-1755) de Giandomenico Tiepolo.

Ce tableau est visible au Musée du Grand Palais dans le cadre de l'exposition : Éblouissante Venise ! Venise, les arts et l'Europe au XVIIIe siècle, du 26 septembre 2018 au 21 janvier 2019.

Pour participer, cliquez sur l'onglet Contactez-nous pour nous transmettre votre programmation

Programmation musicale

Max Bruch

Fantaisie écossaise op 46 : Allegro; Andante sostenuto

Jascha Heifetz : Violon

Osian Ellis : Harpe

Nouvel Orchestre Symphonique De Londres

Malcolm Sargent, direction

RCA RD 86214

Claude Debussy

Préludes pour piano Livre II L 131 (123) : 11. Les tierces alternées

Maurizio Pollini : Piano

DGG 479849

Vincenzo Ciampi

Il trionfo di Camilla : Là per l'ombrosa sponda (Acte II Sc 1) Air de Camilla

Ruby Hughes : Soprano

Orchestre Du Siècle Des Lumières

Laurence Cummings, direction

CHANDOS CHSA0403

Claude Debussy

Midi Do Majeur - pour quatuor à cordes et vibraphone

Franck Tortiller : Vibraphone Quatuor Debussy : Christophe Collette : Violon; Marc Vieillefon : Violon; Vincent Deprecq : Alto; Cedric Conchon : Violoncelle

HARMONIA MUNDI 902308DI

Claude Debussy / Alain Brunier / Marc Vieillefon

Préludes Livre I L 125 (117) : 12. Minstrels - arrangement pour quatuor à cordes

Quatuor Debussy : Christophe Collette : Violon; Marc Vieillefon : Violon; Vincent Deprecq : Alto; Cedric Conchon : Violoncelle

HARMONIA MUNDI 902308DI

Claude Debussy / Marc Vieillefon

Les Sixtièrces alternées - pour quatuor à cordes

Quatuor Debussy : Christophe Collette : Violon; Marc Vieillefon : Violon; Vincent Deprecq : Alto; Cedric Conchon : Violoncelle

HARMONIA MUNDI 902308DI

Georg Friedrich Haendel

Jephtha HWV 70 : Farewell ye limpid springs (Acte III Sc 1) Air d'Iphis

Ruby Hughes : Soprano

Orchestre Du Siècle Des Lumières

Laurence Cummings, direction

CHANDOS CHSA0403

Alessandro Marcello

Concerto pour Hautbois en Ré mineur I.Andante

Il Giardino Armonico

Giovanni Antonini, direction

TELDEC 8573-85557-2 , CD

Jean Sebastien Bach

Concerto en ré min BWV 974 : 2. Adagio

Vikingur Olafsson : Piano

DEUTSCHE GRAMMOPHON 4835022

Alessandro Marcello

Concerto pour Hautbois en Ré mineur III.Presto

Il Giardino Armonico Giovanni Antonini, direction

TELDEC 8573-85557-2 , CD

Felix Mendelssohn

Symphonie n°3 en la min op 56 - ecossaise : Andante con moto

Orchestre Du Gewandhaus De Liepzig

Kurt Masur, direction

Pancrace Royer

Le pouvoir de l'amour : Divin Bacchus tes fureurs (Chaconne)

Chantal Santon-Jeffery : Soprano

Emoke Barath : Soprano

Thomas Dolie : Baryton

Choeur Purcell

Orchestre Orfeo De Budapest

Gyorgy Vashegyi, direction

GLOSSA GCD924002

Jean Philippe Rameau

Pièces de clavecin en concerts : Concert I en Ut : La Livri - réduction pour piano Gabriela Ungureanu : Piano

LYRINX LYR 291

Nicola Matteis

Suite en do : Diverse bizzarie sopra la vecchia sarabanda o pur ciaccona

Helene Schmitt : Violon

Gaetano Nasillo : Violoncelle

Eric Bellocq : Guitare, Théorbe

Jorg Andreas Botticher : Clavecin, Orgue

ALPHA (ET MBM) @ ALPHA 141

Frederic Chopin

Mazurka en ut diese min op 50 nº3; Mazurka en la min op 7 nº2 - pour piano Heinrich Neuhaus : Piano

HPC (HISTORICAL PIANO COLLECTION) HPC 066

Antoine Reicha

Quintette à vent en Mi bémol Maj op 88 n°2 : Lento - Allegro moderato, Finale

Quintette A Vent Du Philharmonique De Berlin : Michael Hasel : Flûte traversière; Andreas Wittmann : Hautbois; Walter Seyfarth : Clarinette; Henning Trog : Basson; Fergus Mac William : Cor

BIS BIS-CD-1802

Serge Prokofiev

6 pièces pour piano d'après Cendrillon op 102 : 6 Amoroso

Vladimir Feltsman : Piano

NIMBUS ALLIANCE NI6361