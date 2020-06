Moderato cantabile,

avec Bach, Mozart, Haydn, Spohr, Pagannini, Schubert, Purcell...

Programmation vidéo variée en cette fin de semaine sur le site de la Fondation Louis Vuitton :



Jeudi 4 juin à 18h : La danseuse étoile de l’Opéra de Paris, Dorothée Gilbert inspirée par l’oeuvre de Bertrand Lavier, « La Bocca/Zanker » (2005), participe au #FLVchallenge et propose une séquence de danse sur la chanson « Lips » par The XX. Cette démarche s’inscrit dans le cadre du challenge digital et sensoriel de la Fondation, Synesthesia, où la communauté est invitée à partager du contenu inspiré par l’univers des artistes mis à l’honneur chaque semaine.

" La Bocca/Zanker " : superpose un canapé à un congélateur, d’après le canapé en forme de bouche, imaginé par Salvador Dali en 1935 pour célébrer les lèvres de Mae West, lui-même inspiré d’un tableau de Man Ray).

La vidéo est disponible durant 1 semaine

Vendredi 5 juin à 20h30 : pour ce concert enregistré le 21 octobre 2016, le violoniste et chef d'orchestre Vladimir Spivakov dirigeait l’orchestre de chambre Les Virtuoses de Moscou, ensemble qu’il a fondé en 1979 et qui réunit certains de ses amis premiers pupitres des grands orchestres russes ou solistes primés de nombreux concours internationaux . Au programme ce soir-là : Vivaldi, Rossini, Boccherini, Chostakovitch.

La vidéo est disponible durant 24h

Dimanche 7 juin à 17h30 : Documentaire : Seiji Ozawa, le souffle de la musique(Juin 2015. Fondation Vuitton, Camera Lucida, Olivier Simonnet)

Seiji Ozawa a dirigé pendant 30 ans le Boston Symphony Orchestra et c'est l’une des dernières légendes vivantes d'un âge d'or de la direction d’orchestre, pourtant avec ses Nike rouges et sa casquette de baseball, il n’a pas l’allure classique du chef d’orchestre.

Passionné de pédagogie, il a fondé en 2004 la Seiji Ozawa International Academy Switzerland et en 2015 la Fondation Louis Vuitton accueille 27 jeunes musiciens. Ce documentaire, est le témoignage de la richesse de cette rencontre intergénérationnelle.



Le Théâtre de L’Athénée

Vous donne Rendez-vous tous les jours à 12h pour jouer à démasquer la programmation de la saison 20/21 et gagner des invitations pour les spectacles!

Pour cela il suffit de se connecter sur facebook, twitter ou instagram.

Une nouvelle captation est disponible: Notre Carmen d’après Bizet, une Carmen revisitée par le jeune collectif berlinois de théâtre musical Hauen•und•Stechen. Habitué des scènes allemandes, des plus prestigieuses aux plus underground, il offre au public une version décapante du classique, c’était une performance collective et participative, qui venait pour la première fois en France, et qui a rencontré un vif succès !

Capté en 2017