Du klezmer dans la musique classique

Avec Chostakovitch, Arenski, Avraham Caceres, Mozart, Zikmund Schul, Bloch, Wojciech Kilar, Ullmann, Gideon Klein....

Piano au cinéma :

" Le Pianiste "de Roman Polanski (2002)

Ce film est adapté du roman autobiographique du pianiste juif polonais Władysław Szpilman. Le comédien Adrien Brody tient le rôle du héros. Pianiste à la radio polonaise jouissant d'une certaine notoriété il se retrouve emporté dans la tourmente de l'histoire, il raconte comment il survit dans le ghetto de Varsovie jusqu'à l'insurrection de la résistance polonaise, puis à l'invasion soviétique.

Le film obtient en 2002 la Palme d'or au Festival de Cannes et en 2003 sept César et trois Oscars.

à lire aussi article Terezín : la musique face à la mort

Les Tuyaux de Kerscho !

Vienne à l'honneur du concert de David Fray et du Capitole de Toulouse, en direct de la Halle aux grains ce samedi 6 février à 18h en Livestream

Samedi 6 février, Vienne, patrie de Schubert, sera à l’honneur à travers l’une des œuvres majeures du compositeur : son ultime symphonie, la n°9, intitulée "Grande Symphonie" créée en 1839, 11 ans après sa mort, par Mendelssohnle à la tête du Gewandhaus de Leipzig. La soirée commencera avec le pianiste David Fray dans le Concerto pour piano n°20 de Mozart, l'orchestre du Capitole sera sous la baguette du chef britannique Leo McFall.

En direct sur facebook : ONCT et Mairie de Toulouse

Et en streaming, jusqu’au 22 mars prochain.

à réécouter AUDIO 2h émission France Musique la Nuit... Aubade Amours cachées pour Grande Symphonie

Samedi 6 février à 16h, Elisabeth Kurstag conférencière du Mahj nous entraîne dans le monde disparu du shtetl

Un shtetl était un village ou un quartier juif en Europe de l'est avant la seconde guerre mondiale, on y parlait le yiddish et on y vivait quasiment en autarcie. Les shtetlech ont disparu après la guerre, leurs habitant décimés, les villages détruits.

C'est à une plongée dans ce monde disparu que nous invite le Mahj (Musée d'Art et d'histoire du Judaïsme) par les contes et les mélodies qui forment la poésie du yiddishland... A la découverte de ces lieux, dont de nombreux artistes juifs sont originaires, à travers des récits pour tous les âges.

Samedi 6 février, de 15h à 16h conférence en ligne.

Envoi d'un lien Zoom sur inscription ICI

Gratuit.

La chronique : " Les grands Macabres "

Pour retrouver la chronique de Bertrand Dicale : " Karen Carpenter et la fin du silence sur l’anorexie "

C'est ici !