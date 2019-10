Qu'écoute Vincent Dumestre ? Beethoven, Villa-Lobos, Bach ?

A l'occasion des 20 ans du Poème Harmonique

Sur la scène française comme aux quatre coins du monde, Le Poème Harmonique et son chef et fondateur, le luthiste Vincent Dumestre, font rayonner la musique des XVIIe et XVIIIe siècles. L’aventure a commencé il y a 20 ans en 1998, en Normandie et se poursuit depuis la Chapelle Corneille à Rouen, son lieu de résidence.

Les concerts et les disques sont inventifs et exigeants, les pages connues et moins connues… Comme en témoigne l’actualité de cette saison : Purcell au Konzerthaus de Vienne, « Élévations » avec Mathurin Bolze à Elbeuf, la zarzuela « Coronis » de Sebastián Durón à Caen, "Musiche di Castaldi", premier disque de l’ensemble, recréé avec Eva Zaïcik à Rome.

Et la parution d’un DVD (« Phaéton ») et de deux albums chez Alpha (Anamorfosi et Airs de cour).

Les 20 ans du Poème Harmonique jeudi 3 octobre 2019 sur France Musique

