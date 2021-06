Une matinée avec Mademoiselle Baker

Des choix musicaux pour et avec Joséphine Baker. Avec Sidney Bechet, Copland, Stravinsky, Milhaud, Cole Porter, Wiener...

Entretien avec l'illustratrice Catel pour l'album "Joséphine Baker" (avec le scénaristeJosé-Louis Bocquet) chez Casterman.

Joséphine Baker a 19 ans quand elle débarque à Paris en 1925. En une seule nuit, la petite danseuse américaine devient l'idole des années folles, fascinant Picasso, Cocteau, Le Corbusier ou Simenon. Dans le parfum de liberté des années 1930, Joséphine s'impose comme la première star noire à l'échelle mondiale, de Buenos Aires à Vienne, d'Alexandrie à Londres.

Après la guerre et son engagement dans le camp de la résistance française, Joséphine décide de se vouer à la lutte contre la ségrégation raciale. Au cours des années 1950, dans son château des Milandes, elle adopte douze orphelins d'origines différentes, « la tribu arc-en-ciel ».

Elle chantera l'amour et la liberté jusqu'à son dernier souffle.

La radio a 100 ans cette année :

La radio c’est la liberté, la rébellion, l’information, la propagande, le lien, la présence, l’évasion, le hasard: « il suffit d’allumer et on tombe pile sur la musique qui nous trottait tout au fond de la tête… » ( Mauvais sang, Leos Carax).

Chaque jour de cette semaine Allegretto diffuse un extrait d’une musique de film dans lequel la radio devient le temps d’ un instant un personnage. La radio filmée !

(Le Dictateur, Le Discours d’un roi, Le testament d’Orphée, Lisbonne Story, Play Misty for me… la liste serait longue…)

Aujourd'hui " Un frisson dans la nuit" ou "Play Misty for me" en VO de Clint Eastwood, avec Misty d'Eroll Garner

