Pianistes femmes méconnues et oubliées

Emma Boynet, Germaine Thyssens-Valentin, Annie Fischer, Moura Lympany, Myra Hess, Colette Maze, Henriette Puig-Roget, Lucette Descaves, Jutta Hipp, et bien d'autres encore.

Je me souviens...

...

Georges Perec - éd. Fayard

La Camera delle Lacrime donne son troisième programme de la trilogie Dante Troubadour, dimanche 5 décembre à 16h au Théatre Antoine Vitez d’Ivry-sur-Seine

Après un “Enfer” mémorable, l’ensemble de musique médiévale La Camera delle Lacrime clôt l’année qu’il a consacré à Dante par “Les Sphères du Paradis”, le troisième volet de Dante Troubadour.

« En trois jours, Dante traverse le globe terrestre de part en part, passant par son centre, là où se trouve Lucifer. De l’autre côté du globe, s’élève la montagne du Purgatoire. Poursuivant ses efforts, il gravit avec succès le mont sacré pour atteindre un mur de flammes, porte d’entrée vers le Paradis. Au Paradis, Dante mentionne les hymnes, les psaumes qu’il entend, ainsi que les âmes qu’il rencontre telle la figure du troubadour Foulque de Marseille (1150-1231). C’est aussi le contexte historique qui a porté nos choix de mélodies complémentaires vers des laudes du manuscrit de Cortona.

Pour cette excursion au Paradis, Bruno Bonhoure, qui chante en italien et joue de la harpe, assure la direction musicale et Khaï-Dong Luong qui s’est consacré à la dramaturgie et la conception artistique, ont rassemblé sur scène le chœur du conservatoire de musique d’Ivry, la comédienne Marion Noone qui donne à entendre le récit du poète, Caroline Dangin-Bardot au chant, Cristina Alís Raurich à l’organetto et aux percussions, Stéphanie Petibon à la viola d’arco et au luth.

