Le programme musical de Denisa Kerschova : Bach, Chopin, Mompou

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert du B’Rock Orchestra avec la soprano Robin Johannsen dirigés par René Jacobs le jeudi 8 mars à 20h à La Halle aux Grains à Toulouse.

Au programme :

Schubert Symphonie n°1, en ré majeur, D. 82

Mozart

Arie "Ah se in ciel, benigne stelle", KV 538

Rezitativ "Ah, lo previdi!", Arie "Ah, t'invola" et Cavatine "Deh, non varcar", KV 272

Rezitatik "Misera, dove son!" et Arie "Ah, non son io che parlo" KV 369

Arie der Ilia "se il padre perdei" de "Idomeneo" KV 366

Schubert

Symphonie n°6, en ut majeur, D. 589

Contre-ténor en son temps, René Jacobs est devenu un chef d’orchestre anticonformiste. Un maître de l’artisanat furieux qui aime les coups de jeune. C’est avec le B’Rock Orchestra, un ensemble à vocation provocatrice, que le baroqueux Gantois aborde enfin en terre schubertienne.

Rubrique "Baptême Scarlatti"

Domenico Scarlatti a composé 555 sonates. Elles portent toutes simplement un numéro. Juste un numéro. Rien d’autre . Aucun nom. Nulle part. Nous vous proposons de « baptiser » les sonates de D.Scarlatti. C’est vous les parrains ou marraines éphémères.

Aujourd'hui, ce sont les résultats ! Voici les différents noms que vous avez décidé de donner à cette sonate :

"Ricochets" Catherine; "Je vous attends dans le jardin" Marguerite; "Joyeuse interrogation" Marie-Ange; "Le mystère de l'amour rebondissant" Hilario...

Quelle musique voyez-vous sur le tableau : "La Dame en bleu" de Camille Corot ?

, © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Stéphane Maréchalle

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 2 mars en vous inspirant du tableau "La Dame en bleu" de Camille Corot (1874).

Ce tableau est actuellement visible au Musée Marmottan Monet à Paris dans le cadre de l'exposition Corot, le peintre et ses modèles visible du 8 février au 8 juillet 2018.

Pour participer, cliquez sur l'onglet Contactez-nous pour nous transmettre votre programmation.

Programmation musicale

Frédéric Chopin

Etude pour piano n°21 en Sol bémol Majeur op 25 n°9 Etude pour piano n°22 en si mineur op 25 n°10

Vladimir Ashkenazy : Piano

Decca 414 127-2

Alexandre Tansman

Tombeau de Chopin pour quatuor à cordes et contrebasse : 1. Norcturne 2. Mazurka 3. Postlude

Krzysztof Firlus : Contrebasse

Quatuor à corde Silésien composé de Syzmon Krzeszowiec : 1er Violon, Arkadiusz Kubica : 2nd Violon, Lukasz Syrnicki : Alto, Piotr Janosik : Violoncelle

TODZKIE

Frédéric Chopin

Variations en Si bémol Majeur sur Là ci darem la mano de Don Juan de Mozart op 2 : 8. Alla polacca

Jan Lisiecki : Piano

Orchestre Symphonique du NDR de Hambourg

Krzysztof Urbanski : Direction

DGG

Wolfgang Amadeus Mozart

Don Giovanni K 527 : Là ci darem la mano (Acte I)

Bryn Terfel : Baryton

Monica Groop : Mezzo-Soprano

Orchestre philharmonique de Londres

Georg Solti : Direction

DECCA 455500-2

Edouard Grieg

Sonate n°1 en Fa Majeur op 8 : Allegro con brio

Vilde Frang : Violon

Michail Liftis : Piano

EMI CLASSICS

Edouard Grieg

Etude op 73 n°5 pour piano (Hommage à Chopin op 73 n°5)

Daniil Trifonov : Piano

Frédéric Chopin

Mazurka n°38 en fa dièse min op 59 n°3 arrangement pour banjo et guitare

John Williams : Guitare

Bela Fleck : Banjo et Arrangement

SONY CLASSICAL

Frédéric Chopin

Mazurka N° 38 en fa dièse min Op 59 n°3

Marguerite Long : Piano

Columbia D15239

Jean Sébastian Bach

Sonate en trio n°6 en Sol Majeur BWV 530 : 1. Vivace; 2. Lento; 3. Allegro

Yo Yo Ma : Violoncelle

Chris Thile : Mandoline

Edgar Meyer : Contrebasse

NONESUCH

Frederico Mompou

Variations pour piano sur un thème de Chopin : 1. Andentino; 2. Tranquillo; 3. Graciosco; 4. Lento; 5. Espressivo; 6. Tempo di Mazurka

Danill Trifonov : Piano

DGG 4797519

Samuel Barber

Concerto pour violoncelle op 22 : 2. Andante sostenuto

Steven Isserlis : Violoncelle

Orchestre Symphonique de Saint-Louis

Leonard Slatkin : Direction

RCA 74321987042

Samuel Barber

Nocturne op 33 pour piano (Hommage à John Field)

Daniil Trifonov

DGG 4797519

Heitor Villa-Lobos

Bachianas brasileiras n°.5 : Aria (cantilena): Adagio

Renée Fleming : Soprano

New World Symphony

Michael Tilson-Thomas : Direction

RCA 09026685382

Heitor Villa-Lobos

Hommage à Chopin : Nocturne

Sonia Rubinsky : Piano

NAXOS 8554489

Vincenzo Bellini

I Capuleti e i Montecchi : Sinfonia

Orchestre de l'académie Sainte Cécile de Rome

Myung Whun Chung: Direction

DGG 4715662

Domenico Scarlatti

Sonate pour piano en ut min L 317 K 99

Fou Ts'ong : Piano

MERIDIAN RECORDS 84485

Frédéric Chopin

Concerto pour piano n°2 : 3.Allegro Vivace

Vladimir Ashkenazy, piano

Orchestre philharmonique national de Varsovie

Zdzisław Górzynski, direction

Pathe

Wolfgang Amadeus Mozart

Acte 2 : n°12 :

fuor del mar frettolosa e giuliva

Richard Croft : Ténor

Bernada Fink : Mezzo-soprano

Orchestre Baroque de Fribourg

René Jacobs : Direction

HMC 902036.38