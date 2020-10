Allegretto dans le noir

Hommage aux compositeurs et musiciens aveugles et malvoyants, avec Antonio de Cabezon, Blind Willie Johnson, Gaston Litaize...

Emission programmée à l'occasion de laJournée nationale des aveugles et malvoyants, le 4 octobre.

Agenda des Régions

Hommage en symphonique àAlain Leprestau Théatre de Rungis le 9 octobre à 20h30

Les textes d'Alain Lepreste racontent les gens ordinaires, les bistrots, l’amour, le temps qui passe, la mort... Chanté par toutes les grandes voix de la chanson française, il avait rêvé de les voir un jour en version symphonique, vœu exaucé en 2011, l’année de sa disparition, par l’enregistrement d’un album.

Le Festi’Val de Marne (jusqu'au 18 octobre), nous invite à un «Leprest En Symphonique», et c'est à Clarika, Enzo Enzo, Cyril Mokaiesh et Romain Didier, que revient d'interpréter une vingtaine de chansons de son répertoire, accompagnés par l’Orchestre Régional de Normandie, sous la direction de Dylan Corday.

à réécouter événement Jean Guidoni chante Allain Leprest pour son nouvel album 'Paris-Milan'

"Concerts d'automne" donne rendez-vous aux mélomanes à Tours, du 9 au 18 octobre

Le maitre-mot de cette 5e édition des Concerts d’automne sera" diversité musicale", sous le parrainage de Natalie Dessay.

C'est la Cappella Mediterranea et Leonardo García Alarcón, qui ouvriront les festivités avec un hommage au musicien et poète catalan Joan Manuel Serrat et à la musique baroque entre Espagne et Amérique Latine. Pendant ce 1er WE suivront, David Lively et le Quatuor Cambini, un récital du pianiste Vardan Mamikonian et une carte blanche au violoniste Nemanja Radulović avec la pianiste Laure Favre-Kahn.

Le second WE sera consacré à Bach avec le Banquet Céleste et les ensembles Jacques Moderne et Consonance

Le festival "Villes des musiques du monde" se déroule du 9 octobre au 9 novembre en Seine-Saint-Denis, Paris et Grand Paris.

Pour cette 23ème édition c'est à la découverte d’une "Douce France", le thème cette année, que nous partons. De scènes en lieux inédits, éphémères ou places détournées, c'est un panorama des nouvelles musiques populaires qui se déroule, enracinées dans le local, ouvertes sur le monde, vivantes, innovantes, avec une nouvelle génération d’artistes qui mixent esthétiques, styles, répertoires et créent les musiques d’aujourd’hui et l'on retrouve aussi La Caravane Passe, Mouss & Hakim, ou encore L'Orchestre National de Barbès et bien d'autres !

Des places à gagner !

Via contactez-nous

La chronique : " Les grands Macabres " :