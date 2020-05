Allegretto confiné, des fleurs par brassées,

avec Jean Françaix, Tchaïkovski, Charles Trénet, Mendelssohn, Smetana, Francis Lopez...

Faisons le tour du jardin à la manière du botaniste Carl von Linné qui a conçu L'horloge florale : un plan de jardin composé de nombreuses plantes dont les fleurs s'ouvrent et se ferment à des moments particuliers du jour, indiquant précisément l'heure… Commençons d’abord par un réveil en fleur … avec Dawn Upshaw...

Programme musical

Vernon Duke / Ey Harburg : Walk a little faster, « April in Paris » Dawn Upshaw, soprano

Eric Stern, direction

Nonesuch NONE 7559-79531-2

Jean Françaix : L’horloge de Flore, « 3 heures Galant de jour » - pour hautbois et orchestre

Albrecht Mayer, hautbois

Academy of Saint-Martin-In-The-Fields

Mathias Monius, direction

Decca 4782565

Piotr Ilitch Tchaïkovski : Les saisons op 37b, « Mai les nuits de mai »

Deutsche Streicherphilharmonie

Julia Parusch, violon

Ephraim Hahn, Miriam Oschkinat, récitants

Michael Sanderling, direction

Genuin GEN 10169

Félix Mendelssohn : Romances sans paroles, « chanson de printemps » en la M op 62 n°6 - pour piano

Gyorgy Sebok, piano

Erato EFM 42 046

Félix Mendelssohn : Romances sans paroles, « chanson de printemps » en la M op 62 n°6 - pour piano

Vladimir Horowitz, piano

RCA GD 87755

Francis Lopez / Mireille Brocey : Violettes impériales, « L’amour est un bouquet de violettes »

Roberto Alagna (ténor)

Deutsche Grammophon 532716-3

Bedrich Smetana : Z ceskych a haju T 114 (Par les prés et les bois de Bohême) - poème symphonique

Orchestre Philharmonique d'Israël

Zubin Mehta, direction

Sony SK 58944

Jean Wiener / Robert Desnos : Chantefleurs, « Le bouton d’or », « Le muguet », « Le myosotis », « La capucine »

Francis Dudziak, baryton

Jean-Bernard Dartigolles, piano

Accord ACCD 200652

Georges Bizet : Carmen, « La fleur que tu m'avais jetée » (Acte II), Air de Don José

Nicolai Gedda, ténor

Orchestre National de la RTF

Thomas Beecham, direction

EMI 5562142

Charles Trenet : Fleur bleue

EPM VC 102-9