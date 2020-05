Allegretto confiné, au féminin,

avec Fanny Mendelssohn-Hensel, Sofia Goubaidoulina, Barbara Strozzi, Cécile Chaminade....

Programme musical

Fanny Mendelssohn-Hensel : Tarentelle op 6 n°4 - pour piano Ana Markovic, piano

Gramola GRAM99094

Fanny Mendelssohn-Hensel : Hiob : Leben und Wohltat hast du mir getan (choeur)

Choeur de Chambre de L'Universite de Dortmund

Florilegium Musicum de Rotterdam

Willi Gundlach, direction

Thorofon CTH2346

Barbara Strozzi : L’Astratto, "Voglio sì, vo' cantar" - pour soprano et basse continue

Emoke Barath, soprano

Il Pomo D'Oro

Francesco Corti, direction

Erato 0190295632212

Clara Schumann : Trio en sol min op 17 , Allegro moderato - pour violon violoncelle et piano

Beaux Arts Trio

Isodore Cohen, violon

Bernard Greenhouse, violoncelle

Menahem Pressler, piano

Philips 475171-2

O Venezia che sei la più bella (corale)

Francesco De Gregori & Giovanna Marini

Sony COL 510218 2

Henri Dutilleux : Blackbird - pour piano

Robert Levin, piano

ECM 476 3653



Sofia Goubaidoulina : Jouets musicaux (intégrale), « La petite mésange »

Steffen Schleiermacher, piano

MDG 613 1520-2

Sofia Goubaidoulina : Jouets musicaux, « Le pic » - miniatures pour piano

Anneliese Funke, piano

Charade CHA 3020

Lili Boulanger : D’un matin de printemps

Juliette Hurel, flûte traversière

Hélène Couvert, piano

Alpha (et MBM) 573

Cécile Chaminade : Si j'étais jardinier - pour mezzo-soprano et piano

Anne Sofie Von Otter, soprano

Bengt Forsberg, piano

Deutsche Grammophon 471331-2

Cécile Chaminade : Bonne humeur - pour mezzo-soprano et piano

Anne Sofie Von Otter, soprano

Bengt Forsberg, piano

Deutsche Grammophon 471331-2

Cécile Chaminade: Malgré nous - pour mezzo-soprano et piano

Anne Sofie Von Otter, soprano

Bengt Forsberg, piano

Deutsche Grammophon 471331-2

Louise Farrenc : Nonette en Mi bémol Maj op 38 : III. Scherzo. Vivace

Philippe Bernold, flûte traversière

François Leleux, hautbois

Romain Guyot, clarinette

André Cazalet, cor

Gilbert Audin, basson

Guillaume Sutre, violon

Miguel Da Silva, alto

François Salque, violoncelle

Vincent Pasquier, contrebasse

Helene De Montgeroult : Fugue pour piano en fa min n°1

Edna Stern, piano

Orchid classics ORC100063

Georg Friedrich Haendel : As steals the morn upon the night (3ème partie), duo "Il Penseroso Il Moderato"

Barbara Hannigan, soprano

Knut Schoch, ténor

Orchestre Baroque de Francfort

Joachim Carlos Martini, direction

Naxos 8.557057-58