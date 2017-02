Le programme musical de Denisa Kerschova

On vous offre des places !

Boris Godounov, Opéra en 7 tableaux de Modeste MOUSSORGSKI / Opéra de Marseille 14 février 2017 20:00 (Première)

d'après la pièce d'Alexandre POUCHKINE et l'Histoire de l’État russe de Nikolaï Mikhaïlovitch KARAMZIN, basé sur la version de 1869, révision Michael ROT.

Dernière représentation à l'Opéra de Marseille, le 25 octobre 1987

PRODUCTION OPÉRA ROYAL DE WALLONIE

Orchestre et Chœur de l’Opéra de Marseille

Direction musicale: Paolo ARRIVABENI

Mise en scène / Décors Petrika IONESCO

Lumières Patrick MÉEÜS

Xénia Ludivine GOMBERT

Fiodor Caroline MENG

La Nourrice / L'Hôtesse Marie-Ange TODOROVITCH

Boris Godounov Alexey TIKHOMIROV

Pimène Nicolas COURJAL

Gregori / Dimitri Jean-Pierre FURLAN

Chouisky Luca LOMBARDO

Varlaam Wenwei ZHANG

L'Innocent Christophe BERRY

Andrei Tchelkalov Ventseslav ANASTASOV

Missail Marc LARCHER

Nikitch / Officier de Police Julien VÉRONÈSE

Mityukha Jean-Marie DELPAS

Maîtrise des Bouches-du-Rhône

Quelle musique voyez-vous sur Les musiciens de Caravage ?

Envoyez-nous vos inspirations musicales autour du tableau et participez ainsi à la programmation de l’émission Allegretto du vendredi 10 février

, © © Rogers Fund, 1952 / The Metropolitan Museum of Art

En savoir plus Quelle musique voyez-vous sur Les musiciens de Caravage

Programmation

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en si bémol Majeur K 570 / Allegretto (générique)

Emil Gilels : Piano

Testament SBT 1089

Bohuslav Martinu

Trio h 136 n°1

Karine Lethiec: Chef d'orchestre et alto

Ensemble Calliopee

Maud Lovett: Violon

Romain Garioud: Violoncelle

ALPHA ALPH ALPHA 143

Rubrique Kezako

Philip Glass

La Belle et la Bête : Les tourments de la bête

Ensemble Philip Glass

Philip Glass: Claviers

Michael Riesman: Chef d'orchestre

NONESUCH 7559-79347-2

Nicolas Bacri

Concerto op.39 pour trompette et orchestre

Francois Xavier Bilger: Chef d'orchestre

Eric Auber: Trompette

Orchestre Symphonique de Bretagne

INDESENS INDE071

Niccolo Paganini

Moto perpetuo op.11

Giulio Bignami: Violon

Sandro Fuga: Piano

DYNAMIC CDS 01

Antonio Vivaldi

Stabat Mater en fa min RV 621: Stabat Mater / Cuius animam / O quam tristis

Jean Claude Malgoire: Chef d'orchestre

Orchestre du Festival Bach Anglais

Helen Watts: Contralto

CBS M2YK 46464

Rubrique cinéma

William Walton

Major Barbara : Love Scene

Neville Marriner: Chef d'orchestre

Academy of Saint Martin in the Fields

CHANDOS CHAN 8841

Ludwig van Beethoven

Andante en Fa maj Woo 57 pour piano

Jorge Bolet: Piano

APPIAN PUBLICATIONS & RECORDINGS APR 6009

Theo Loevenede

Concerto pour piano et orchestre : 1er mvt Lento - Vivo

Riccardo Chailly: Chef d'orchestre

Orchestre Royal du Concertgebouw d'Amsterdam

Ronald Brautigam: Piano

RCO LIVE RCO 11004/10

Anonyme

Le livre Vermeil de Montserrat : Mariam Matrem Virginem

Bruno Bonhoure: Chef d'orchestre

La Camera Delle Lacrime

Jeune Chœur de Dordogne

PARATY PARATY 414125

Peter Illich Tchaikovsky

Dumka eb mi min op.59 pour piano

Vladimir Horowitz: Piano

BELLAPHON 690.07.009

Modeste Moussorgsky

Boris Godounov : Longue vie au tsar Boris Feodorovich (prologue sc2) Chœur

Claudio Abbado: Chef d'orchestre

Orchestre Philharmonique de Berlin

Chœur Philharmonique Slovaque de Bratislava

Chœur de la radio de Berlin

SONY S3K 58977

Georges Bizet

Clovis et Clotilde: Salut à toi (Scène 5) Air de Rémy / C'en est fait (Trio)

Jean-Claude Casadesus: Chef d'orchestre

Orchestre National de Lille

Montserrat Caballe: Soprano (Clotilde)

Gérard Garino: Ténor (Clovis)

Boris Martinovich: Baryton Basse (Rémy)

MUSIFRANCE 245016-2

Georg Philipp Telemann

Ouverture et suite en Ré maj TWV 55 pour viole de gambe, cordes et basse continue: 5e mvt Bourrée / 6e mvt Courante / 7e mvt Gigue

Jordi Savall: Chef d'orchestre

Le concert des Nations

ALIA VOX AVSA 877

Dominico Scarlatti

Sonate en sol min K 426 L 128

Tedi Papavrami: Violon

AEON AECD 0644