Le programme musical de Denisa Kerschova : Les jeunes musiciens

Assistez à la représentation de l'opéra La Nuit d’un neurasthénique de Nino Rota et de Gianni Schicchi de Giacomo Puccini le dimanche 11 juin à l'Opéra de Montpellier à 15h:

Distribution :

La Nuit d’un neurasthénique :

Bruno Praticò

Il nevrastenico

Bruno Taddia, Il portiere

Kévin Amiel, Il commendatore

Giuliana Gianfaldoni, Lei

Davide Giusti, Lui

Charles Alves da Cruz, Il cameriere

Gianni Schicchi

Bruno Taddia, Gianni Schicchi

Giuliana Gianfaldoni, Lauretta

Romina Tomasoni, Zita

Davide Giusti, Rinuccio

Kévin Amiel, Gherardo

Perrine Madoeuf, Nella

Bruno Praticò, Betto di signa

Julien Véronèse, Simone

Aimery Lefèvre, Marco

Julie Pasturaud, La Ciesca

Noëlle Gény, chef de chœur

Chœur Opéra national Montpellier Occitanie

Orchestre national Montpellier Occitanie

Francesco Lanzillotta, direction musicale

Marie-Ève Signeyrole, mise en scène

Quelle musique voyez-vous sur "Autour du piano" de Henri Fantin-Latour (1885) ?

, © photo musée d'Orsay / rmn

Envoyez-nous vos inspirations musicales autour de ce tableau et participez ainsi à la programmation de l'émission Allegretto du vendredi 2 juin.

Actuellement visible au Musée de Grenoble dans le cadre de l'exposition : Henri Fantin-Latour. A fleur de peau, du 18 mars au 18 juin 2017

Programmation

(générique) Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en si bémol Majeur K 570 / Allegretto (3eme mouvement)

Emil Gilels : piano

Testament SBT 1089

Paul Taffanel

Quintette à vent en sol min pour quintette à vent : 3.Vivace

Klarthe Quintet: Clement Dufour (flûte traversière), Marc Lachat (Hautbois), Julien Chabod (clarinette), Guillaume Bidar (Basson), Pierre Remondière (Cor)

Klarhte 004

Antoine Forqueray

Suite n° 5 en ut mineur

1. La sylva

2. Jupiter

Justin Taylor: clavecin

Alpha 111811

Ralph Vaughan Williams

6 Studies in English Folksong : arrangement pour alto et piano :

1. Van Dieman's Land

2. She Borrowed Some of her Mother's Gold

3. The Lady and the Dragon

Adrien La Marca: alto / Thoams Hoppe: piano

La dolce volta 22

Henry Purcell

Oedipus King of Thebes Z 583 : Music for a while (Acte III Sc 1) - arrangement pour alto et piano

Adrien La Marca : alto / Thomas Hoppe : piano

La dolce Volta 22

Alessandro Scarlatti

Lectio Prima Feria V in Coena Domini : Beth : Plorans ploravit - pour soprano cordes et basse continue

Eugenie Lefebvre : soprano

L'escadron Volant de la Reine

Evidence 021

Rubrique cinéma : Les virtuoses de Mark Herman sorti en 1996

Trebor Jones

Les virtuoses : We'll find a way

Orchestre dirigé par Trevor Jones

Maurice Murphy : bugle

RCA 09026687572

Carl Maria Von Weber

Quintette avec clarinette en Si bémol Maj op 34 J 182 : 1. Allegro

Pierre Genisson : clarinette

Quartet 212

Aparte 149

Evgeny Chaplygin

Little cyprian music opus 37

Vadym Kholodenko : piano

Melodiya Russie 1002365

Antonio Vivaldi

Sonate pour violon n°5 en Si bémol Maj RV 75 :

1. Allemande

2. Sarabande

3. Courante

Les accents

Thibault Noally : violon

Aparte 128

Dinu Lipatti

Sonate pour piano (pour la main gauche) :

1. Andante espressivo

2. Allegro

Julien Libeer: piano

EPR Classic 0020

Samuel Scheidt

Ludi Musici : Canzon super Cantionem Gallicam à 4 n°29

L'Acheron

Direction François Joubert-Caillet

Ricercar 360

Jean Sébastien Bach

Cantate BWV 96 : Herr Christ der ein'ge Gottessohn : Ach ziehe die Seele mit Seilen der Liebe (Air de ténor) - pour ténor flûte et basse continue

A Nocte Temporis

Reinoud Van Mechelen : ténor

Alpha 117976

Jacques Duphly

6 Extraits des premiers Livre de pièces de clavecin

Louise Cournarie: piano

RRFNONCIAL 2017M21162E0147

Giacomo Puccini

Gianni Schicchi : O mio babbino caro (Air de Lauretta)

Renata Tebaldi, soprano

Orchestre Philharmonique de Vienne

Direction Herbert Von Karajan

Compacts Radio France 9403