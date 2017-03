Le programme musical de Denisa Kerschova: Variations

On vous offre des places !

Violaine Cochard et Edouard Ferlet - Bach Plucked / Unplucked

1er avril 2017 à 16:30, Chapelle de l'immaculée

Le génie de Bach se mesure à la fascination qu’il exerce depuis près de trois siècles sur les musiciens de tous horizons. Les pianistes de jazz, notamment, n’ont cessé de scruter ses partitions, apportant dans leurs propositions une liberté que l’on refuse souvent aux interprètes classiques. Avec une admirable humilité et une inventivité grisante, le pianiste Édouard Ferlet et la claveciniste Violaine Cochard mêlent les sonorités de leurs instruments pour ouvrir les portes d’un univers personnel dont la divinité est le Cantor de Leipzig. Les originaux de Bach au clavecin, les créations d’Édouard Ferlet au piano composent un superbe concert où Bach règne en majesté et en liberté.

Quelle musique voyez-vous sur Les Musiciens, dit aussi Musiciens dans une cour, 1883, d'Albert Bartholomé (1848-1928)

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 31 mars en vous inspirant de ce tableau: Les Musiciens, dit aussi Musiciens dans une cour, 1883, d'Albert Bartholomé (1848-1928)

, © Petit Palais / Roger-Viollet

Actuellement visible au musée des impressionnismes Giverny dans le cadre de l'exposition Tintamarre ! dédiée aux instruments de musique et à leur signification entre 1860-1910.

Au temps des impressionnistes, les peintres sont des témoins et acteurs privilégiés de l’avènement d’une nouvelle musique, moderne et libérée des anciennes conventions.

Programmation

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en si bémol Majeur k 570 / Allegretto (générique)

Emil Gilels : piano

Testament sbt 1089

Ivan Pratch

Sonate en Ut Majeur : Allegro molto con espressione

Alexei Lubimov,: clavicorde

Rcd 19101

Josef Suk

Quintette en sol min op 8, pour piano et cordes: Scherzo

Quatuor Minguet

Matthias kirschnereit, piano

Cpo cpo777 652-2

Claude Debussy

6 épigraphes antiques L131 pour piano a 4 mains: Pour invoquer pan dieu du vent d'ete n°1 / Pour un tombeau sans nom n°2 / Pour que la nuit soit propice n°3

Katia et Marielle Labèque, piano

Kml recordings 4814713

Rubrique Kezako

Carl Philipp Emanuel Bach

Concerto en Fa Majeur WQ 46 h 408 pour 2 pianoforte et orchestre : Largo con sordini

Alexei Lubimov et Yury Martynov: pianoforte

Haydn Sinfonietta de Vienne

Manfred Huss: direction

Bis bis-2098

Carl Philipp Emanuel Bach

Concerto en fa Majeur WQ 46 h 408 pour 2 pianoforte et orchestre: Allegro assai

Alexei Lubimov etYyury Martynov: pianoforte

Haydn Sinfonietta de Vienne

Manfred Huss: direction

Bis bis-2098

Rubrique cinéma: Le Messager (The Go-Between), film britannique réalisé par Joseph Losey, sorti en 1971.

Il s'agit d'une adaptation du roman du même nom de Leslie Poles Hartley écrit en 1953.

Michel Legrand

Extrait de la bande sonore originale du film Le messager

Michel Legrand: direction

Pathe marconi 2c 006 92 676

Ernest Chausson (d’après William Shakespeare)

La tempête op 18 pour soli et orchestre: extraits

Ensemble Orchestral de Paris

Jean-Jacques Kantorow: direction

Emi 5553232

Peter Illich Tchaïkovski

Casse-noisette : suite op 71apour orchestre: Danse de la fée dragée / Danse russe / Danse arabe

Orchestre philharmonique d'israel

Zubin Mehta: direction

Decca 4821843

Philip Glass

Metamorphosis V - pièce pour piano courant musique minimaliste

Nicolas Horvath, piano

Grand piano gp691

Anton Dvorák

Bagatelles op 47 b 79: Allegro scherzando / Tempo di minuetto / Allegro scherzando / Canon. Andante con moto / Poco allegro

Quatuor Panocha

Ssupraphonet su 3391

Wolfgang Amadeus Mozart

Adagio en ut min et rondo en Ut Majeur k 617 pour flûte traversière, hautbois, alto, violoncelle et harmonica de verres (version avec basson): Rondo

Jean pierre Rampal: flûte traversière

Pierre Pierlot: hautbois

Paul Hongne: basson

Pierre Pasquier: alto (instrument)

Etienne Pasquier: violoncelle

Lili Kraus: harmonica de verre

Edouard Ferlet d’après Jean-Sébastien Bach

Je me souviens . Partita n°1 en si bémol Majeur BWV 825 : gigue

Edouard Ferlet: piano

Violaine Cochard,: clavecin

Alpha229

Dimitri Chostakovitch

Symphonie n°13 en si bémol min op 113 (babi yar), pour basse chœur d'hommes et orchestre: Allegretto, une carrière

Vitali Gromadski: basse (voix)

Yurlov Russian State Academic Choir

chœur académique d’État D’URSS

Orchestre Philharmonique de Moscou

Kiril Kondrachine: direction

Praga prd/dsd350089

T. Madinez - D. Bayo

Guapacha

Hector del prado: chant

Les marimbas du Guatemala

Humberto Rodriguez: direction

Hector del prado Hector

Bel-air 321 009