Le programme musical de Denisa Kerschova & Laurent Valière : Rimski-Korsakov, Loewe, Bernstein

On vous offre des CD

Gagnez le CD : Ladies Sing Christmas sorti le 17 novembre 2017 chez Jade Music.

Qui mieux que des voix et des sensibilités féminines pour fêter cette paix et cette joie de la période de Noël ! Ce programme leur en donne l'exclusivité, qui rassemble les plus grandes ladies de la chanson : Ella Fitzgerald, Brenda Lee, Billie Holiday, Mahalia Jackson, Peggy Lee, The Andrew Sisters, Sister Rosetta Tharpe, Patti Page, Judy Garland sont ici réunies pour un programme rassemblant les plus célèbres chants de Noël, tour à tour swinguant, vibrants et émouvants.

Rubrique "Baptême Scarlatti"

Domenico Scarlatti a composé 555 sonates. Elles portent toutes simplement un numéro. Juste un numéro. Rien d’autre . Aucun nom. Nulle part. Nous vous proposons de « baptiser » les sonates de D.Scarlatti. C’est vous les parrains ou marraines éphémères.

Ecoutez la musique, votre fantaisie et donnez-leur un nom ! Nous choisirons le nom qui nous parait le plus pertinent. La sonate change tous les lundis.

À ÉCOUTER Sonate pour clavier en si mineur K 377- arrangement pour guitare, par Narciso Yepes

Quelle musique voyez-vous sur le tableau : "La ronde des petites bretonnes" de Paul Gauguin (1888) ?

, © Washington, National Gallery of Art, collection de Mr et Mme Paul Mellon

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 22 décembre en vous inspirant du tableau : "La ronde des petites bretonnes" de Gauguin (1888).

Ce tableau est actuellement visible au Grand Palais dans le cadre de l'exposition "Gauguin l’alchimiste" du 11 octobre 2017 au 22 janvier 2018 à Paris.

Pour participer, cliquez sur l'onglet Contactez-nous pour nous transmettre votre programmation.