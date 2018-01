Le programme musical de Denisa Kerschova : Gluck, Chopin, Kodály

Mettez Nantes en Musique !

Envoyez-nous une photo de votre lieu préféré à Nantes !

Que ce soit un passage, une rue, un banc dans un parc, les quais, un lieu qui vous est cher et que vous associez à une musique. Alors munissez-vous de votre appareil photo ou bien de votre téléphone portable et envoyez la photo avec votre choix musical à l'adresse allegretto@radiofrance.com (n'oubliez pas d'indiquer votre nom et l'adresse du lieu).

Vous allez ainsi élaborer la programmation musicale du jour à partir de votre photo. Les choix musicaux seront diffusés à l'antenne dans Allegretto le vendredi 2 février et les plus belles photos seront projetées durant l'émission en direct et en public du Kiosque de La Folle Journée de Nantes.

Mettez Nantes en musique et venez-nous rejoindre à partir de 11h !

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert de l'Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par Leonidas Kavakos le vendredi 19 janvier à 20h à l'Auditorium de Radio France.

Au programme :

Bohuslav Martinu : La Revue de cuisine, suite

Wolfgang Amadeus Mozart : Symphonie concertante pour vents K 297b

Antonin Dvořák : Symphonie n°7

C’est à Prague que Mozart connut ses plus grands succès, et c’est en toute logique que Mozart, dans ce concert, est encadré par deux compositeurs tchèques, Martinu et Dvořák, dont on entendra successivement la Revue de cuisine et la Septième Symphonie. Au pupitre ce soir-là, un familier du Philhar , Leonidas Kavakos, qui dirigera également la méconnue Symphonie concertante pour vents mettant à l’honneur les solistes de l’orchestre.

Concert diffusé en direct sur France Musique.

Rubrique "Baptême Scarlatti"

Domenico Scarlatti a composé 555 sonates. Elles portent toutes simplement un numéro. Juste un numéro. Rien d’autre . Aucun nom. Nulle part. Nous vous proposons de « baptiser » les sonates de D.Scarlatti. C’est vous les parrains ou marraines éphémères.

Ecoutez la musique, votre fantaisie et donnez-leur un nom ! Nous choisirons le nom qui nous parait le plus pertinent. La sonate change tous les lundis.

À ÉCOUTER Domenico Scarlatti : Sonate en ré mineur K1 par Racha Arodaky au piano

Quelle musique voyez-vous sur le tableau "Une noce en Alsace" de Gustave Brion, 1860 ?

, © BPK, Berlin, Dist. RMN-Grand Palais / Staatsgalerie Stuttgart

Ce tableau est actuellement visible au Musée Magnin à Dijon dans le cadre de l'exposition Exquises Esquisses du 18 novembre 2017 au 18 mars 2018.

Pour participer, cliquez sur l'onglet Contactez-nous pour nous transmettre votre programmation.