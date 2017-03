Le programme musical de Denisa Kerschova: Nouveau monde

On vous offre des places !

Dans le cadre du Cycle Premiers feuxde la saison musicale de l'Auditorium du Louvre

Une Jeunesse viennoise : 22/03/2017 - 20h

Marion Lebègue, mezzo-soprano

Secession Orchestra

Clément Mao-Takacs, direction

Gustav Mahler / Lieder aus der Jugendzeit / Blumine

Arnold Schoenberg / Lied der Waldtaube extrait des Gurrelieder

Johannes Brahms / Extraits des Ballades opus 10

Maurice Ravel / La Valse

Anton Webern / Passacaille opus1

Alban Berg / Extraits des Frühe Lieder

Spécialiste du répertoire du début du XXe siècle, le jeune Secession Orchestra de Clément Mao-Takacs nous propose un voyage au début de la seconde école de Vienne, à l’époque où Schoenberg, Berg et Webern font basculer la musique dans la modernité, dans le prolongement de Brahms et Malher.

Quelle musique voyez-vous sur le vieux jardinier de Emile Claus (1885)

, © Liège, Musée des Beaux-Arts / La Boverie

Programmation

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en si bémol Majeur K 570 / Allegretto (générique)

Emil Gilels : piano

Testament SBT 1089

Christophe Colomb : paradis perdus

Villancico : Todos los bienes del mundo -Juan Dl Enzima

Montserrat Figueras

La capella Reial de Catalunya

Hesperion XXI Direction Jordi Savall

Alia vox 9850

Antonio Vivaldi

Concerto en Fa Maj op 10 n°1 RV 433 P 261 (La tempesta di mare)

La Simphonie du Marais

Direction: Hugo Reyne

Musiques a la chabotterie 605012

Rubrique Kesako

Diego Jose de Salazar

Salga el torillo pour ensemble vocal et instrumental

Maria Cristina Kiehr

Adriana Fernandez

Roberto Balconi

Ensemble Elyma

Direction: Gabriel Garrido

Symphonia SY 91S05

Anton Dvorak

Symphonie n° 9 en mi mienur opus 95 b178 / Symphonie du Nouveau monde: Largo

Orchestre de la Philharmonie Tchèque de Prague

Direction: Vaclav Neumann

Supraphon C377002

L. Berry / A. Razaf

Christopher Colombus

Fats Waller : chant et piano et son Rhythm

FA 814

Rubrique Cinéma

Nino Rota

Bande originale du film "Le Parrain II" : Thème principal The immigrant

Orchestre Philharmonique de la Scala de Milan

Direction: Riccardo Muti

SK 63559</div>

Ariel Ramirez

Alfonsina y el mar

Lucilla Galeazzi

L'arpeggiata

Direction: Christina Pluhar

Virgin Classics 5099967851621

Arthur Honegger

Christophe Colomb:Départ de Christophe Colomb

Chœur et orchestre d'opera Sacra de Buffalo

Direction: Charles Peltz

Stratton Rawson: le magicien

Neil Garvey : Christoph Colomb

Anthony Furnival: Le roi Ferdinand

Elaine Knecht : La reine Isabella

Mode 35

Jacques Offenbach

Christoph Colomb: ouverture / The castanet quartet / Beatriz ideals song / Song of the peaches (Columbus)

London Mozart Players

Direction: Alun Francis

Opera rara ORC 2

Hector Berlioz

Ouverture du corsaire opus 21

Orchestre National de la RTF

Direction: Charles Munch

Disques Montaigne 2011

Francisco de Penalosa

Magnificat

Ensemble Hilliard

EMI 7543412

Luys de Narvaez

Diferencias sobre conde claros / Quarto tono (livre I n°4)

Pablo Marquez :guitare

ECM 4765878

Kaija Saariaho

Quatre instants : Instant 3

Marisol Montalvo

Secession Orchestra

Direction: Clément Mao-Takacs

Serge Rachmaninov

Concerto n°3 en ré min op 30 : Finale

Vladimir Horowitz : piano

Orchestre Philharmonique de New York

Direction: Zubin Mehta

Sony Classical 8884305458250

John Kander / Fred Ebb

Bande originale du film "New-York New -York" de Martin Scorsese:Theme from New-York, New-York

Orchestre non identifié

Direction: Ralph Burns

EMI 7460902