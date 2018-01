Le programme musical de Denisa Kerschova : Allegri, Telemann, Piazzolla

On vous offre des places

Gagnez des places pour le récital de Sir András Schiff le vendredi 12 janvier à 20h30 à La Philharmonie de Paris.

Au programme :

Felix Mendelssohn : Fantaisie op. 28

Ludwig van Beethoven : Sonate n°24 Op.78 "A Thérèse"

Johannes Brahms : Klavierstücke op. 76; Fantasien op. 116

Johann Sebastian Bach : Suite anglaise n° 6 en ré mineur BWV 811

Sir András Schiff explore dans son récital les grandes trajectoires du piano germanique, de l'époque baroque aux grandes pîèces polyphoniques de Brahms, en passant par les fines pages du classicisme et du pré-romantisme.

Le célèbre pianiste hongrois Sir András Schiff, qui effectue un retour attendu en récital à Paris, s’est imposé au fil des années par son approche très rigoureuse des œuvres et ses programmes d’une riche cohérence. Au menu de celui-ci, deux relatives raretés : la Fantaisie en fa dièse mineur de Mendelssohn, nouvelle mouture d’une Sonate « Ecossaise » que le compositeur avait jouée en présence de Goethe, et la faussement simple Sonate « À Thérèse » de Beethoven, celle-ci dans la tonalité de fa dièse majeur. Après les confidences intimes des Intermezzi et les éclats pleins de saveurs des Capriccii, qui constituent les opus 76 et 116 de Brahms, la Suite anglaise n°6 de Bach apporte une conclusion monumentale et éblouissante.

Rubrique "Baptême Scarlatti"

Domenico Scarlatti a composé 555 sonates. Elles portent toutes simplement un numéro. Juste un numéro. Rien d’autre . Aucun nom. Nulle part. Nous vous proposons de « baptiser » les sonates de D.Scarlatti. C’est vous les parrains ou marraines éphémères.

Ecoutez la musique, votre fantaisie et donnez-leur un nom ! Nous choisirons le nom qui nous parait le plus pertinent. La sonate change tous les lundis.

À ÉCOUTER Sonate en Sol Maj K 427 L 286 et Sonate en La Maj K 212 L 135 par Bela Bartok au piano

Quelle musique voyez-vous sur le tableau "Le Camouflet" (vers 1622-1625) de Nicolas Régnier ?

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 12 janvier en vous inspirant du tableau "Le Camouflet" de Nicolas Régnier.

Ce tableau est actuellement visible au Musée d'Arts de Nantes dans le cadre de l'exposition :"Nicolas Régnier, l'homme Libre" visible jusqu'au 11 mars 2018.

