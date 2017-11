Dans l'Ipod d'Ahmad Jamal

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert de François-Frédéric Guy et l'Orchestre de Chambre de Paris le mardi 14 novembre à 20h30 au Grand Théâtre de Provence à Aix-en-Provence.

Au programme :

Ludwig van Beethoven : Concertos pour piano n°3 et 4

Grand spécialiste de Beethoven, François-Frédéric Guy revient à Aix pour un concert dédié au maître de Bonn. Le pianiste se produit dans les Concerto pour piano n°3 et n°4, deux œuvres au caractère affirmé, l'un encore teinté de classicisme, l'autre impérieux et héroïque, imprimant à la musique des échanges resserrés entre l'orchestre et son soliste.

Perfectionniste et boulimique de travail, il a déjà joué et enregistré plusieurs intégrales des concertos et des trente-deux sonates, revisitant à chaque fois ses choix interprétatifs.Mélodiste par-dessus tout, François-Frédéric Guy incurve les phrasés comme autant de soupirs expressifs, taillant des lignes fortes, émouvantes ou rebelles, domptant l'orchestre qui lui donne la réplique avec malice et raffinement. Il sera d'ailleurs accompagné par une formation qu'il connaît bien : l'Orchestre de chambre de Paris et ses 43 musiciens d'élite que réclament les plus prestigieuses scènes européennes.

Rubrique "Baptême Scarlatti"

Domenico Scarlatti a composé 555 sonates. Elles portent toutes simplement un numéro. Juste un numéro. Rien d’autre . Aucun nom. Nulle part. Nous vous proposons de « baptiser » les sonates de D.Scarlatti. C’est vous les parrains ou marraines éphémères.

Ecoutez la musique, votre fantaisie et donnez-leur un nom ! Nous choisirons le nom qui nous parait le plus pertinent. La sonate change tous les lundis.