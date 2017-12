Le programme musical de Denisa Kerschova : Vivaldi, Rossini, Poulenc

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert de Philippe Cassard le mercredi 6 décembre à 20h30 à La Salle Molière dans le cadre de Piano à Lyon.

Au programme :

Mendelssohn : 9 Romances sans paroles

Brahms : Capriccio op.116 n°1; Intermezzo op.116 n°2; Capriccio op.116 n°3; Ballade op.10 n°1; Rhapsodie op.79 n°2

Fauré : Barcarolle n°10 op. 104; Impromptu n°5 op. 102; Nocturne n°2 op. 33 n°2

Chopin : Sonate n°3 op.58

Considéré par ses pairs, la critique et le public comme un des musiciens les plus attachants et complets de sa génération, Philippe Cassard est formé par Dominique Merlet et Geneviève Joy-Dutilleux au Conservatoire de Paris. Il y obtient les premiers Prix de Piano et de Musique de Chambre, approfondit ses connaissances pendant deux ans à la Hochschule de Vienne et reçoit les conseils de Nikita Magaloff. Finaliste du Concours Clara Haskil et Premier Prix du Concours de Dublin, il est invité par les principaux orchestres européens.

Rubrique "Baptême Scarlatti"

Domenico Scarlatti a composé 555 sonates. Elles portent toutes simplement un numéro. Juste un numéro. Rien d’autre . Aucun nom. Nulle part. Nous vous proposons de « baptiser » les sonates de D.Scarlatti. C’est vous les parrains ou marraines éphémères.

Ecoutez la musique, votre fantaisie et donnez-leur un nom ! Nous choisirons le nom qui nous parait le plus pertinent. La sonate change tous les lundis.

Quelle musique voyez-vous sur le tableau : "Impression III (Concert)", de Vassily Kandinsky, 1911 ?

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 8 décembre en vous inspirant du tableau : "Impression III (Concert)", 1911 de Vassily Kandinsky.

Ce tableau est actuellement visible dans le livre "Voir la musique" de Florence Gétreau aux éditions Citadelles et Mazenod.

Rubrique éphéméride

Concerto pour violon en ré mineur op 8 de Richard Strauss créé le 5 décembre 1882 dans la salle Bosendorfer à Vienne dans une réduction pour violon et piano. La version orchestrale est créée quelques années plus tard en 1890 à Cologne. Le violoniste est Benno Walter (le cousin du père de Strauss) et la pianiste est Eugénie Menter.