Le programme musical de Denisa Kerschova : Falvetti, Rossini, Stravinsky

Mettez Nantes en Musique !

Envoyez-nous une photo de votre lieu préféré à Nantes !

Que ce soit un passage, une rue, un banc dans un parc, les quais, un lieu qui vous est cher et que vous associez à une musique. Alors munissez-vous de votre appareil photo ou bien de votre téléphone portable et envoyez la photo avec votre choix musical à l'adresse allegretto@radiofrance.com (n'oubliez pas d'indiquer votre nom et l'adresse du lieu).

Vous allez ainsi élaborer la programmation musicale du jour à partir de votre photo. Les choix musicaux seront diffusés à l'antenne dans Allegretto le vendredi 2 février et les plus belles photos seront projetées durant l'émission en direct et en public du Kiosque de La Folle Journée de Nantes.

Mettez Nantes en musique et venez-nous rejoindre à partir de 11h !

On vous offre des places

Gagnez des places pour la nouvelle production de Werther de Jules Massenet à l'Opéra national du Rhin à Strasbourg le dimanche 11 février à 15h.

Distribution :

Direction musicale Ariane Matiakh

Mise en scène : Tatjana Gürbaca

Werther : Massimo Giordano

Charlotte : Anaik Morel

Albert : Régis Mengus

Le Bailli : Kristian Paul

Sophie : Jennifer Courcier

Schmidt : Loïc Félix

Johann : Jean-Gabriel Saint-Martin

Käthchen : Marta Bauzà

Brühlman : Stefan Sbonnik

Chœurs de l'Opéra national du Rhin

Petits chanteurs de Strasbourg

Maîtrise de l’Opéra national du Rhin

Orchestre symphonique de Mulhouse

Rubrique "Baptême Scarlatti"

Domenico Scarlatti a composé 555 sonates. Elles portent toutes simplement un numéro. Juste un numéro. Rien d’autre . Aucun nom. Nulle part. Nous vous proposons de « baptiser » les sonates de D.Scarlatti. C’est vous les parrains ou marraines éphémères.

Ecoutez la musique, votre fantaisie et donnez-leur un nom ! Nous choisirons le nom qui nous parait le plus pertinent. La sonate change tous les lundis.

À ÉCOUTER Sonate en Ré Maj L 14 K 492 de Scarlatti par Scott Ross au clavecin

Rubrique éphéméride

Une tragédie florentine op 16 d'Alexander von Zemlinsky créée le 30 janvier 1917 à Stuttgart.

Programmation musicale

Michelangelo Falvetti

Dolce sposo Noè (2ème partie) Rad et Noé

Keyvan Chemirani: percussions

Fernando Guimaraes, ténor

Mariana Flores, soprano

Chœur de chambre de Namur

Capella Mediterranea

Direction Leonardo Garcia-Alarcon

Ambronay 026

Komitas

1. Yergink ambel e

2. Kélé kélé

3. Alakiaz- khengui dzar

Astrig Siranossian : violoncelle

Theo Fouchenneret : piano

Claves 501604

Igor Stravinsky

The Flood pour récitant solistes chœur et orchestre

1. La construction de l'arche

2. Le catalogue d'animaux

3. La comédie

4. Le déluge

Elsa Lanchester / Sébastien Cabot

Chœur et orchestre Symphonique de la Columbia

Direction Igor Stravinsky

Sony Classical 88875026162-30

Jean Philippe Rameau

La poule arrangement pour flûte à bec et orchestre

Stefan Temmingh: flûte

Orchestre baroque la Folia

Deutsche Harmonia Mundi 0886445410167

Nicolas Rimski-Korsakov

Le coq d'or : introduction - hymne au soleil - danse (acte ii) - conclusion

Arthur Rubinstein : piano

Fone 90F08

Bedrich Smetana

Ma Vlast (Ma Patrie) : Vltava (La Moldau)

Orchestre Symphonique de Bamberg

Direction Jakub Hrusa

Tudor 7196

Philippe Hersant

Un animal des animaux :

1. La girafe et l'hippopotame

2. Crapauds et insectes

3. La grande galerie des animaux

Alice Ader: piano / Constantin Bogdamas: violon / Teodor Coman: alto / Dorel Fodoreanu: violoncelle / Pierre Maindive: contrebasse / Pascal Gallois: Basson / Stéphane Legee : Trombone

CZAM 4032

Alexander Von Zemlinsky

Une tragédie florentine : Ouverture

Orchestre philharmonique de Radio France

Direction Armin Jordan

Naive records 4987

Jean Wiener / Robert Desnos

La girafe

Les quat'Jeudis

Ducretet-Thomson 260V046

Camille Saint-Saëns

Africa opus 89 - Fantaisie pour piano et orchestre

Jean-Philippe Collard : piano

Royal Philhamronic Orchestra de Londres

Direction André Prévin

EMI 7497572

Gioacchino Rossini

Duetto buffo di due gatti / Duo bouffon des chats - pour soprano mezzo-soprano et piano

Felicity Lott, soprano

Ann Murray, mezzo-soprano

Graham Johnson : piano

EMI 7544112

Claude Debussy

La mer esquisses symphoniques pour orchestre : Dialogue du vent et de la mer

Orchestre Symphonique de Boston

Direction Charles Munch

Boston Symphony 1034

Henry Purcell

La tempête Z 631 : Halcyon days (Acte III) Air d'Amphitrite

Meredith Hall, soprano

Ensemble baroque Aradia

Naxos 8554262

Anton Dvorak

Ohlas pisni B 152 - arrangement pour quatuor à cordes de 12 mélodies du cycle Cyprès B 11 / intégrale

1. Lento

2. Moderato

3. Andante Maestoso

4. Allegro Scherzando

Quatuor Emerson : Eugene Drucker, Philip Setzer (violons), Lawrence Dutton (Alto), David Finckel (violoncelle)

DGG 4778765

Jules Massenet

Werther (Acte IV)

1. Entracte la nuit de noël

2. Werther! Werther! Rien !

Angela Gheorghiu, soprano

Roberto Alagna, ténor

Orchestre Symphonique de Londres

Direction Antonio Pappano

EMI 5568202

