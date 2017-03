Le programme musical de Denisa Kerschova: Escapade au musée des impressionnismes de Giverny pour l'exposition Tintamarre

On vous offre des places !

Dans le cadre de la première édition du Festival Variations autour des musiques pour piano et claviers à Nantes

Ensemble Amarillis et Louis Sclavis Trio: Inspiration Baroque / 31 mars 2017, 20:30, le lieu unique

Ce concert événement est une double rencontre : celle du Jazz et de la musique baroque et celle de deux grands trios.

Au programme : Purcell, Telemann, Falconieri, Rameau, Louis Sclavis, Matthieu Metzger

Quelle musique voyez-vous sur Les Musiciens, dit aussi Musiciens dans une cour, 1883, d'Albert Bartholomé (1848-1928)

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 31 mars en vous inspirant de ce tableau: Les Musiciens, dit aussi Musiciens dans une cour, 1883, d'Albert Bartholomé (1848-1928)

Actuellement visible au musée des impressionnismes Giverny dans le cadre de l'exposition Tintamarre ! dédiée aux instruments de musique et à leur signification entre 1860-1910.

Au temps des impressionnistes, les peintres sont des témoins et acteurs privilégiés de l’avènement d’une nouvelle musique, moderne et libérée des anciennes conventions.

Programmation

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en si bémol Majeur K 570 / Allegretto (générique)

Emil Gilels : piano

Testament SBT 1089

Marc Perrone

Valse de Giverny (composée pour le documentaire de Mikaël Gaumnitz sur le peintre Claude Monet)

Marc Perrone

Le chant du monde LDX 2741093

Gabriel Fauré

Mirages opus 113: Reflets dans l'eau / Danseuse

Camille Maurane : baryton / Lily Bienvenu

Erato 45099230424

Jacques Offenbach

La Gaïté parisienne : ouverture

Orchestre Symphonique de Boston Direction Seiji Ozawa

DGG 4236892

Rubrique Kézako

Jean-Sébastien Bach / Neil Gladd

Goldberg rag (The Red Bach Book: 3 Rags after Bach)

Ugo Orlandi: mandoline

Claudio Mandonico: piano

Daniele Boso : tuba

Naxos 8557999

Gabriel Fauré

Mélodies de Venise opus 58 (extraits): Mandoline / C'est l'extase

Marie Nicole Lemieux: contralto

Roger Vignoles: piano

Naive Records V5355

Cesar Franck

Sonate en la majeur (arrgt pour flûte et piano): 3ème et 4ème mouvement

Emmanuel Pahud : flûte traversière

Eric Le Sage : piano

Emi 5578132

Rubrique Éphéméride: 28 mars 1849 à Dresde, Création par la Société Chorale Schumann des Romances et Ballades op 67

Robert Schumann

Romances et ballades opus 67: Der konig von thule/ Schon rohtraut / Heidenroslein

Chœur de chambre Accentus

Direction Laurence Equilbey

Alpha 592293

Georges Bizet

Carmen : suite n° 1: Marche des contrebandiers / Habanera / Nocturne / La garde montante

Orchestre des concerts Lamoureux

Direction: Antal Dorati

Decca 4757615

Wolfgang Amadeus Mozart

Don giovanni : Deh Vieni alla finestra (Acte II) Air de Don Juan

Roberto Alagna: ténor

David Alagna et Frederico Alagna : guitares

Emi 4717252

Frédéric Chopin

Nocturne n° 19 en mi mineur opus posthume 72N) 1 : andante / Nocturne N° 20 en ut dièse mineur opus piosthume : lento con gran espressione

Nelson Freire : piano

Decca 4782182

Franz Berwald

La bataille de Leipzig

Orchestre de l’opéra de Malmo

Direction: Niklas Willen

Sterling CDS 10512

Jean-Sébastien Bach

Suite pour violoncelle n° 1 en sol majeur BWV 1007 : allemande

Anne Gastinel: violoncelle

Naive 5121

Georg Philipp Telemann

Fantaisie n° 6 en ré mineur TWV 40:7 / Dolce

Version pour flûte de voix puis arrangement pour saxophone, sopranino, clarinette basse 2 violoncelles et clavecin

Ensemble Amarillis

Nomadmusic 030

Desiré Dihau

Les rois mages: arrangement pour basson et piano

David de Bolt: basson

Timothy Ehlen: piano

Chrystal Records 841

Mauro Giuliani

Concerto nº3 en Fa Maj op 70 pour guitare et orchestre : Allegro moderato

Pepe Romero : guitare

Academy of Saint Martin In The Fields

Direction: Neville Marriner

Philips 4207802

Django Reinhardt

Nympheas

Django Reinhardt

Fremeaux et associes FA 311