Le programme musical de Denisa Kerschova

On vous offre des places !

Orchestre Philharmonique de Radio France - Une soirée russe

Vendredi 03 mars 2017 20h00 Maison de la radio - Auditorium

Vous vous souvenez sans doute du jeune pianiste Lukas Geniusas, qui s’est récemment illustré à Radio France dans le cadre du week-end « Sur les rives de la Baltique ». Il nous revient ici avec le crépitant Troisième Concerto de Prokofiev. Mais la rareté de la soirée est sans conteste cette symphonie de Valentin Silvestrov, un compositeur énigmatique, né en 1937, dont on dit qu’il incarnerait l’épilogue du romantisme.

Serge Prokofiev

Concerto pour piano et orchestre n° 3

Piotr Ilitch Tchaïkovski

La Belle au bois dormant, extraits

Valentin Silvestrov

Symphonie n° 7

Lukas Geniusas piano

Orchestre Philharmonique de Radio France

Andrey Boreyko direction

Programmation

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en si bémol Majeur K 570 / Allegretto (générique)

Emil Gilels : piano

Testament SBT 1089

Frederic Loewe

BOF My fair lady / Ouverture

Orchestre non identifié

Direction: André Prévin

CBS 70000

Georges Gershwin

Concerto en Fa Majeur : Allegro con brio - arrangement pour piano et orchestre de jazz

Jean-Yves Thibaudet : piano

Orchestre Symphonique de Baltimore

Direction: Marin Alsop

Decca 4782189

Rubrique Kesako

Antoine Dauvergne / Gérard Pesson (arrangements)

La double coquette: Tendre Menuet / 1ere et 2eme forlane / Sous vos lois l'amour me rappelle / air de Damon /1ere et 2eme Allemandes en tambourin / Vaudeville

Robert Getchell (ténor)

Ensemble Amarillis

Direction: Violaine Cochard et Héloïse Gaillard

No Mad Music NMM 017

François Couperin

2eme livre de clavecin: 11ème ordre : les jongleurs / 11ème ordre notables et jurés / 6ème ordre : les barricades

Christophe Rousset : clavecin

HM 290814779

Francois Couperin / Thomas Ades (transcription)

Les barricades mystérieuses

Composers ensemble: Duncan Prescott, Andrew Webster clarinette

DirectionThomas Ades

Emi 5576102

Rubrique Éphéméride: 28 février 1931 création à Paris: Guy ROPARTZ "Jeunes filles" pour piano.

Guy Ropartz

Jeunes filles: la coquette

Stephen Lemelin: piano

Atma Classique 2255

Carl Maria Von Weber

Concerto n°1 en fa min op 73 J 114

Sabine Meyer: clarinette

Staatskapelle de Dresde

Direction: Herbert Blomstedt

Warner Classics 0825646075898

Marcel Landowski

Quatre chants d'innocence (Extraits): Dans l'armoire aux costumes - pour solistes et chœur de jeunes filles a cappella

Maîtrise de la radiodiffusion française

Direction: Jacques Jouineau

EDICI 004101

Erik Satie

En habit de cheval: Choral / Fugue Litanique / Autre Choral / Fugue de papier

Orchestre du Capitole de Toulouse

Direction: Michel Plasson

Warner Classics 8256460479631

Georg Friedrich Haendel

Rinaldo HWV 7a: Lascia ch'io pianga (Acte II scene 4) Air D'Almirena / Anonyme / Great Day

Jessye Norman : soprano

Geoffrey Parsons : piano

Philips 4220482

Frédéric Chopin

Concerto n°1 en mi min op 11 : Rondo (mvt 3) - pour piano et orchestre

Lukas Genuisas: piano

Orchestre de la Philharmonie Nationale de Varsovie

Direction: Antoni Wit

NIFCDD 604605

Rebecca Clarke

Sonate pour alto et piano: Vivace / Adagio-Agitato

Garfiels Jackson (alto)

Martin Roscoe: piano

ASV CDDCA 932