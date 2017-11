Le programme musical de Denisa Kerschova : Marais, Mozart, Chopin

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert du flûtiste et chef d'orchestre François Lazarevitch avec Les Musiciens de Saint-Julien le mercredi 29 novembre à La Salle Cortot à Paris

Antonio Vivaldi :

Les Quatre saisons : "Le Printemps", "L'Été", "L'Automne" et "L'Hiver"

Concerto "La Tempesta di mare"

Concerto "La Notte"

Les Musiciens de Saint-Julien revisitent l'oeuvre mythique de Vivaldi avec inventivité, lui apportant une fraîcheur nouvelle par les différents timbres des flûtes et de la musette. Les Quatre saisons n’en paraissent que plus colorées, et le tableau de la nature semble même s’enrichir en contrastes et en détails, les flûtes ne cédant en rien au violon en matière de virtuosité volubile.

Rubrique "Baptême Scarlatti"

Domenico Scarlatti a composé 555 sonates. Elles portent toutes simplement un numéro. Juste un numéro. Rien d’autre . Aucun nom. Nulle part. Nous vous proposons de « baptiser » les sonates de D.Scarlatti. C’est vous les parrains ou marraines éphémères.

Ecoutez la musique, votre fantaisie et donnez-leur un nom ! Nous choisirons le nom qui nous parait le plus pertinent. La sonate change tous les lundis.

Quelle musique voyez-vous sur : " Fête musicale donnée par le cardinal de La Rochefoucauld" de Panini, 1747 ?

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 24 novembre en vous inspirant du tableau : "Fête musicale donnée par le cardinal de La Rochefoucauld au théâtre Argentina à Rome en 1747 à l’occasion du mariage du Dauphin, fils de Louis XV", 1747, de Giovanni Paolo Panini.

Ce tableau est actuellement visible dans le livre "Voir la musique" de Florence Gétreau aux éditions Citadelles et Mazenod

Rubrique Éphéméride

Monsieur Beaucaire d’André Messager créé le 21 novembre 1925 au Théâtre Marigny à Paris dans sa version française.