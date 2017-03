Le programme musical de Denisa Kerschova: La Journée Européenne de Musique Ancienne

On vous offre des places !

Dimanche 26 mars 2017 | 17h | Chapelle de la Trinité, dans le cadre de la saison des Grands concerts de Lyon.

IL PIANTO DELLA MADONNA

Stabat Mater / Giovanni Felice Sances

Lamento / Claudio Monteverdi

Salve Regina / Barbara Strozzi

Tutto il di Piango / Giulio Caccini

Maïlys de Villoutreys soprano

Robin Pharo viole de gambe

Ronald Martin Alonso viole de gambe et lyrone

Marc Wolff théorbe

Ensemble Desmarest

Ronan Khalil orgue et direction

"Il Pianto della Madonna" est un bouquet de sonorités lointaines, où le chant superbe de la soprano Maïlys de Villoutreys embrasse avec justesse les voix de chaque instrument. Autour de la basse continue, la figure de la Vierge se décline ainsi à travers les plus belles pages de la musique baroque que les musiciens de l'ensemble Desmarest expriment avec grâce et profondeur.

Autour du claveciniste Ronan Khalil, quatre artistes se réunissent sous l'égide d'Henri Desmarest, compositeur baroque évincé de la Cour par le tout puissant Lully qui craignait ses influences italiennes revendiquées.

Quelle musique voyez-vous sur Jeune femme assise au virginal de Johannes Vermeer, vers 1671-1674

Envoyez-nous vos inspirations musicales autour du tableau et participez ainsi à la programmation de l’émission Allegretto du vendredi 24 mars

, © National Gallery, London

Programmation

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en si bémol Majeur K 570 / Allegretto (générique)

Emil Gilels : piano

Testament SBT 1089

Claudio Monteverdi

Madrigaux livre VII: Tempro la cetra SV 117 : Sinfonia / Al lume delle stelle SV 138 / Con che soavita SV 139

Miriam Allan / Mhairi Lawson / Zachary Wilder / Lisandro Abadie

Les Arts florissants

Direction: Paul Agnew

Harmonia Mundi 5278DI

Stefano Landi

Ciaccona (Alessandro Piccinini) et T'amai gran tempo

Dagmar Saskova

Il Festino

Direction: Manuel de Grange

Musica Ficta 8021

Rubrique Kesako

Jean Philippe Viret / François Couperin

Tocs et tics et chocs d'après le Tic-toc-choc ou les maillotins de François Couperin

Jean Philippe Viret: contrebasse

Eric Maria Couturier : violoncelle

David Gaillard: Alto

Sébastien Surel : Violon

Melisse 666019

François Couperin

Pièce de clavecin Lovre III 18ème ordre en fa mineur : le tic-toc-choc ou les maillotins

Scott Ross : clavecin

Stil 2506 SAN 78

Arcangelo Corelli

Santa Beatrice d'Este en ré mineur : sinfonia en ré mineur: Grave / Adagio / Largo Assai / Vivace

Gli Incogniti

Direction: Amandine Beyer

ZZT 327

Roland De Lassus

Pour courir en poste à la ville

Ensemble Hilliard

Direction: Paul Hillier

David James / Roger Covey-Crump, Paul Elliott, Leigh Nixon

EMI CDC 7492102

Rubrique Éphéméride: 10 Chœurs sacres dans le style modal opus 150 de Charles Koechlin. Composés en 1935. - 1ère exécution (nos 1, 2 et 5) : le 21 mars 1937

Charles Koechlin

10 Chœurs sacres dans le style modal opus 150 (extraits): Agnus Dei / Alléluia

Ensemble Vocal Français

Direction: Glibert Martin-Bouyer

Skarbo 2972

Giovanni Battista Pergolese

Stabat Mater : Sancta mater istud agas (duo)

Senbastien Hennig / Rene Jacobs

Concerto Vocale

Direction: Rene Jacobs

Harmonia Mundi 1901119

Robert de Visée

Prélude / Musette

Georg Muffat

Sarabande

The Bach Players

Jakob Lindberg : Théorbe

Hyphen Press Music 004

Traditionnel Syrie

Ya Mariam el bekr (O Vierge Marie)

Oumeima Khalil : chant

Hesperion XXI

Direction: Jordi Savall

Alia Vox 9900

Jean-Sébastien Bach_

Sonate n° 2 en la majeur BWV 1015 pour violon et clavecin: Allegro Assai / Andante un poco / Presto

Patrick Cohen-Akenine : violon

Beatrice Martin : clavecin

Fontmorigny LF 0703

Georg Friedrich Haendel

Ariodante HWV 33 : Con l'ali di costanza (Acte I Sc 8) Air d'Ariodante

Lorraine Hunt

Orchestre Baroque de Fribourg

Direction: Nicholas Mac Gegan

Harmonia Mundi 90747172

Henry Purcell

Suite n° 3 en sol majeur z 662 pour piano: Prélude / Allemande / Courante

Toros Can : piano

L'empreinte Digitale ED13215

John Dowland

Come again sweet love doth now invite / Can she excuse my wrongs

Lestyn Davies: Contre ténor

Thomas Dunford: Luth

Jonathan Manson: Basse de viole

Wigmore Hall Live 0074

Giovanni Felice Sances

Stabat Mater

Maylis de Villoutreys

Ensemble Desmarest

Direction: Ronan Khalil

B Records LBM 005