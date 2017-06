Bonne route !

On vous offre des places

Dans le cadre du Festival de Saint-Denis, concert de Bryce Dessner à la Basilique de Saint-Denis le jeudi 22 juin à 20h30 :

Au programme :

Claude Debussy : La Mer

Bryce Dessner : St Carolyn by the Sea

Richard Reed Parry et Bryce Dessner : Wave Movements (création française)

Hiroshi Sugimoto, vidéo

Lisa Hannigan, chant

Bryce Dessner, guitare

Aaron Dessner, guitare

Orchestre National d’Île-de-France, orchestre

André de Ridder, direction

Avec ses nuances de couleurs, le jeu des vagues, le bruit du vent, la mer est une source inépuisable d’inspiration.

Debussy au début du XXe siècle, aujourd’hui Bryce Dessner, compositeur très convoité de la nouvelle école américaine, héritière de Steve Reich, Philip Glass, mais aussi de Bartók et Britten.

Quelle musique voyez-vous sur "La Partie de campagne (Deuxième état)", de Fernand Léger, 1953 ?

, © Centre Pompidou, MNAM-CCI/Service de la documentation photographique du MNAM

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 23 juin en vous inspirant du tableau "La Partie de campagne (Deuxième état)", de Fernand Léger, 1953.

Pour participer, cliquez sur l'onglet Contactez-nous pour nous transmettre votre programmation.

Ce tableau sera visible du 20 mai au 30 octobre 2017 au Centre-Pompidou Metz dans le cadre de l'exposition : Fernand Léger. Le Beau est partout.

Programmation

(générique) Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en si bémol Majeur K 570 / Allegretto (3eme mouvement)

Emil Gilels : piano

Testament SBT 1089

Jacques Offenbach / Adaptation Manuel Rosenthal

Gaîté Parisienne :

1. Ouverture

2. Allegro brillante

3. Polka / Allegro / valse

Orchestre symphonique de Montréal

Direction Charles Dutoit

DECCA 4117082

Kezako

Jacques Offenbach

Duo en sol min op 54 n°1 - pour 2 violoncelles : 1.Allegro non troppo

Raphaël Pidoux / Bruno Philippe : violoncelles

Integral Distribution 221230

1. Domenico Scarlatti

Sonate en ré mineur K32 L423

2. Jean Sébastien Bach

Partita n° 1 en si bémol Majeur BWV 825: gigue

3. Dmitri Chostakovitch

Valse Lyrique

4. George Antheil

Toccata n° 1

5. Domenico Scarlatti

Sonate en ré mineur K 32 L423

Matan Porat: piano

Mirare 213

Anton Dvorak

Stabat Mater op 58 B 71 : Quando corpus morietur (quatuor et choeur)

Ilse Eerens / Michaela Selinger / Maximilian Schmitt / Florian Boesch

Collegium vocale de Gand

Royal Flemish Philharmonic

Direction Philippe Herreweghe

Outhere LPH 009

Anthony Holborne

1. Passion

2. The Fairy Round

3. Fare Thee well

Hopkinson Smith: luth

Naive records 8940

Giovanni Bttista Buonamente

Stravaganza d'Amore : Ballo del Granduca (4ème intermède)

Ensemble Pygmalion

Direction Raphaël Pichon

Harmonia Mundi 228687

Rubrique éphéméride : La Navarraise de Jules Massenet créée le 20 juin 1894 au Théâtre du Covent Garden à Londres

Jules Massenet

La Navarraise

1. Le bonheur Araquil (Acte II) monologue D'Anita

2. Blessé mourrant j'espère (Acte II) Duo Araquil / Anita

Geneviève Moizan: soprano

Alain Vanzo : ténor

Orchestre Lyrique de la RTF

Direction Jean Claude Hartemann

Le chant du monde 27891112

Georges Gershwin

Of thee I sing (com mus) : Ouverture

Ensemble Harmonie de New York

Direction Steven Richman

Harmonia Mundi 907658

Aaron Copland

Appalachian String :

1. Stil faster

2. As at first

3. Calm and flowing

4. Moderato

Orchestre Symphonique de Londres

Direction Aaron Copland

Sony 465592

Claudio Monteverdi

Il ballo delle ingrate : Ripresa dell'entrata e anima ingrata sola

Francesca Russo Ermolli / Rosa Dominguez / Daniele Carnovich

Concerto Italiano

Direction Rinaldo Alessandrini

Opus 111 30196

Jean Philippe Rameau

Suite en Ré Maj / ré min : L'entretien des muses - pour clavecin

Jean Rondeau, clavecin

Parlophone 0825646974580

Johannes Brahms

Sonate n°1 en mi min op 38 : Allegro non troppo - pour violoncelle et piano

Victor Julien Lafferière : violoncelle

Adam Laloum : piano

Mirare 310

Bryce Dessner

Saint Carolyn by the sea pour 2 guitares électriques et orchestre

Bryce Dessner / Aaron Dessner: guitares électriques

Orchestre Philharmonique de Copenhague

Direction Andre de Ridder

DGG 4792388