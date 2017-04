Le programme musical de Denisa Kerschova : Amateurs

Tous les musiciens ne mettent pas la musique au centre de toutes leurs préoccupations. Certains par choix, comme Charles Ives qui souhaitait exercer son métier d’assureur indépendamment de sa vie de compositeur, d’autres par obligation, tel que Moussorgski qui a dû travailler comme employé pour subvenir à ses besoins...

On vous offre des places !

Concert des Ô-Celli et du Duo Solot dans le cadre de la biennale «BE Classique!» au Centre Wallonie-Bruxelles à Paris le mardi 25 avril 2017.

Programme concert Ô-Celli :

Johann Strauss : Ouverture de la Chauve-souris

Igor Stravinsky : Oiseau de Feu

Astor Piazzolla : Tangos (Sinfonia en Tango, Milonga del Angel, Muerte del Angel)

Arturo Marquez : Danzon n°2

Programme concert Duo Solot :

Antonin Dvorak : Symphonie du Nouveau Monde

Georges Gershwin : Rhapsody in blue (transcr. H.Levine)

Scott Joplin : Ragtimes

Quelle musique voyez-vous sur les "Trois Ombres" de Auguste Rodin, vers 1885-1889 ?

Envoyez-nous vos inspirations musicales autour de cette oeuvre et participez ainsi à la programmation de l’émission Allegretto du vendredi 21 avril.

Dans le cadre de l'exposition Rodin, l'exposition du centenaire du 22 Mars 2017 au 31 Juillet 2017 au Grand Palais à Paris.

, © Musée des beaux-arts de Quimper / Bernard Galéron

Programmation

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en si bémol Majeur K 570 / Allegretto (3eme mouvement)

Emil Gilels : piano

Testament SBT 1089

Le Prince Igor

Danse polovtsienne (Acte II)

Choeur de l'Opéra national de Sofia

L'Orchestre du Festival de Sofia

Emil Tchakarov : direction

SONY S3K 44878

Kezako

Alexandre Borodine

Quintette en ut min : Finale - pour quatuor à cordes et piano

Quatuor Prazak

Jaromir Klepac : piano

PRAGA PRD/DSD 250282

Frederic II Le Grand Roi de Prusse

Sonate n°190 en ut min (Sonate pour Postdam) :

1/ Récitatif - version pour flûte traversière baroque et piano forte

2/ Andante et cantabile - version pour flûte traversière baroque et piano forte

3/ 3ème mouvement - version pour flûte traversière baroque et piano forte

Raphaël Alpermann : pianoforte

Christoh Huntgeburth : flûte traversière baroque

L'Akademie Fur Alte Musik de Berlin

HARMONIA MUNDI HMC 902132

Benedetto Giacomo Marcello

Salmo xxxxiv : Dal cor ripieno - psaume 44 : Eructavit cor meum / Pour 3 voix et basse continue

Cantus Cölln Vocal et instrimental

Johanna Koslowsky : soprano

Konrad Junghänel : direction

HARMONIA MUNDI HMC 901696

Rubrique éphéméride : Symphonie en si bémol majeur op. 20 de Ernest Chausson créée le 18 avril 1891 à la Salle Erard à Paris.

Ernest Chausson

Symphonie en Si bémol Maj op 20 : 2. très lent

Orchestre de la Suisse Romande

Marek Janowski : direction

PENTA TONE CLASSICS PTC 5186 078

Modeste Moussorgski

Vecchio castello (il)

Brigitte Engerer : Piano

HM HMC 901266

Modeste Moussorgski

Les enfantines (intégrale) :

1 / Aller dormir - arrangement pour soprano et orchestre

2/ A dada - arrangement pour soprano et orchestre

Guennadi Rojdestvenski : direction

Orchestre Philharmonique de Moscou

Irina Muratova : soprano

MELODIYA MEL CD 10 01735

Arthur Honegger

Chant de joie / Pour orchestre

Orchestre symphonique de Bâle

Paul Sacher : direction

PAN CLASSICS 510053

Jean Cras

Poèmes intimes pour pîano : En islande

Jean Pierre Ferey : Piano

SKARBO SKAR SK 4941

Jean Cras

La flûte de pan pour soprano flûte de pan violon alto et violoncelle : Invention de la flûte

Catherine Estourelle : Soprano

Simion Syrinx : Flûte de pan

Jean Marc Phillips : Violon

Pierre Lenert: Alto

Henri Demarquette : Violoncelle

TIMPANI 1C 1025

Charles Ives

The unanswered question pour trompette et orchestre

Christoph von Dohnanyi : direction

Orchestre de Cleveland

Michael Sachs : trompette

DECCA DECA 443172-2

Gioacchino Rossini

Le barbier de Séville : Largo al factorum (Acte I Sc 1) Cavatine de Figaro

Duo Solot : piano

PAVANE RECORDS ADW 7540

Joseph Haydn

Symphonie en Sol Maj HOB I : 3 : 1/Menuet - Trio 2/Finale : Alla breve

Christopher Hogwood : direction

Academy of ancient Music

OISEAU LYRE 436592-2