Le programme musical de Denisa Kerschova : Biber, Brahms, Chostakovitch

Mettez Nantes en Musique !

Envoyez-nous une photo de votre lieu préféré à Nantes !

Que ce soit un passage, une rue, un banc dans un parc, les quais, un lieu qui vous est cher et que vous associez à une musique. Alors munissez-vous de votre appareil photo ou bien de votre téléphone portable et envoyez la photo avec votre choix musical à l'adresse allegretto@radiofrance.com (n'oubliez pas d'indiquer votre nom et l'adresse du lieu).

Vous allez ainsi élaborer la programmation musicale du jour à partir de votre photo. Les choix musicaux seront diffusés à l'antenne dans Allegretto le vendredi 2 février et les plus belles photos seront projetées durant l'émission en direct et en public du Kiosque de La Folle Journée de Nantes.

Mettez Nantes en musique et venez-nous rejoindre à partir de 11h !

à lire aussi article Mettez Nantes en Musique !

On vous offre des places

Gagnez des places pour assister au spectacle Hotel Paradiso de Familie Floz le vendredi 19 janvier à 19h au Théâtre Bobino à Paris.

Avec la folie imaginée par la Familie Flöz, collectif berlinois qui a conquis le monde entier avec son délicieux mélange trash et burlesque de théâtre de masques, danse, acrobatie et clown, Hotel Paradiso est l'un des chefs-d’œuvre de la compagnie, joue pour la première fois à Paris !

Rubrique "Baptême Scarlatti"

Domenico Scarlatti a composé 555 sonates. Elles portent toutes simplement un numéro. Juste un numéro. Rien d’autre . Aucun nom. Nulle part. Nous vous proposons de « baptiser » les sonates de D.Scarlatti. C’est vous les parrains ou marraines éphémères.

Ecoutez la musique, votre fantaisie et donnez-leur un nom ! Nous choisirons le nom qui nous parait le plus pertinent. La sonate change tous les lundis.

À ÉCOUTER Domenico Scarlatti : Sonate en ré mineur K1 par Racha Arodaky au piano

Quelle musique voyez-vous sur le tableau "Une noce en Alsace" de Gustave Brion, 1860 ?

, © BPK, Berlin, Dist. RMN-Grand Palais / Staatsgalerie Stuttgart

Ce tableau est actuellement visible au Musée Magnin à Dijon dans le cadre de l'exposition Exquises Esquisses du 18 novembre 2017 au 18 mars 2018.

Pour participer, cliquez sur l'onglet Contactez-nous pour nous transmettre votre programmation.

Rubrique éphéméride

Sonate pour 2 pianos et percussions Sz 110 de Bela Bartok créée le 16 janvier 1938 à Bâle, avec le compositeur et sa femme Ditta Pasztory aux pianos, Fritz Schiesser et Philipp Rühlig aux percussions.

Programmation musicale entre 12h et 13h

Georg Friedrich Haendel

Rodrigo HWV 5 : Passacaille - pour orchestre

Orchestre Baroque de Fribourg

Direction René Jacobs

Harmonia Mundi 902077

Georg Friedrich Haendel / Johan Halvorsen (arrangeur)

Suite n° 7 en sol mineur HWV 432 : Passacaille arrangement pour violon et violoncelle

Jascha Heifetz: violon

Gregor Piatigorsky : violoncelle

Benjamin Britten

Peter Grimes : Interlude n°4 (Acte II Sc 1) - Passacaille

Orchestre de l'Opera Royal de Covent Garden

Direction Colin Davis

Philips 4325782

Dmitri Chostakovitch

Concerto pour violon n°1 en la min op 77 : 4.Burlesque

Franck Peter Zimmermann : violon

Orchestre de la Philharmonie de l'Elbe

Direction Alan Gilbert

BIS 2247

John Klenner / Al Hoffman

BOF de Raging Bull de Martin Scorcese : Heartaches

Ted weems and his orchestra

Capitol 724356032224

Jean Sébastien Bach

Passacaille en ut min BWV 582

Jacques Loussier: piano

Pierre Michelot: contrebasse

Christian Garros: batterie

Decca records 5379416

Jean Sébastien Bach

Passacaille et fugue en ut min BWV 582 -pour orgue / arrangement pour orchestre

Orchestre de Philadelphie

Direction Eugène Ormandy

Sony MH2K 623451

Heinrich Ignaz Franz Von Biber

15 sonates et passacaille du Rosaire : : Passacaille en sol min

Rachel Podger: violon

Channel Classics 35513