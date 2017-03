Le programme musical de Denisa Kerschova: La valse des chefs

On vous offre des places !

CHŒUR DE RADIO FRANCE - MAÎTRISE DE RADIO FRANCE - ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE

VENDREDI 17 MARS 2017 20H00 - MAISON DE LA RADIO - STUDIO 104

Ralph Vaughan Williams / Folksongs of the Four Seasons

Antonin Dvorak /Messe en Ré Majeur

Sofi Jeannin direction

Quelle musique voyez-vous sur le vieux jardinier de Emile Claus (1885)

, © Liège, Musée des Beaux-Arts / La Boverie

Fragonard, Monet, Cézanne, Klimt, Picasso ou encore Matisse. Les plus grands artistes ont célébré le jardin et transformé, grâce à leur talent, cet espace clos en un monde de liberté et d’imagination. Ils ont ainsi donné naissance à certains des chefs-d’œuvre de l’histoire de l’art. Le Grand Palais les réunit dans une exposition hors-norme, qui retrace, de la Renaissance à nos jours, six siècles de création autour du jardin. Peintures, sculptures, photographies, dessins, installations, environnements sonores et olfactifs nous entraînent dans un voyage immersif et poétique. Une promenade « jardiniste » unique qui fait résonner l’appel du printemps.

Programmation

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en si bémol Majeur K 570 / Allegretto (générique)

Emil Gilels : piano

Testament SBT 1089

Amilcare Ponchielli

La Gioconda : Danse des heures

Orchestre Philharmonique de la Scala de Milan

Direction: Riccardo Chailly

Decca 4831148

, © DR

Rubrique Kezako

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto n°20 en ré min K 466 : Allegro

Maria Joao Pires : piano

Orchestre Mozart

Direction: Claudio Abbado

DGG 4790075

Esa Pekka Salonen

Sarabande per un coyote - variation pour violoncelle sur la chaconne de Giuseppe Colombi

Anssi Karttunen : violoncelle

Toccata Classics 0171

Giuseppe Colombi

Chaconne en Fa Maj - pour violoncelle

Anssi Karttunen : violoncelle

Toccata Classics 0171

Bela Bartok

Suite de danses Sz 77 BB 86a : Molto Tranquillo / Comodo-Finale / Signum

Philharmonia Orchestra

Direction: Esa Pekka Salonen

Signum 466

Rubrique Éphéméride: 14 mars 1824 création à Vienne du Quatuor à cordes n°13 D 804 de Franz Schubert

Franz Schubert

Quatuor à cordes n°13 en la min op 29 D 804 (Rosamunde) : Allegro ma non troppo

Quatuor Thymos: Eiichi Chijiwa, Gabriel Richard (vilons), Marie Poulanges (alto), Marie Leclercq (violoncelle)

Calliope 9410

Antonio Vivaldi

Giustino RV 737 : Sento in seno ch'in pioggia di lagrime (Acte II Sc 1) Air d'Anastasio

Nathalie Stutzmann : contralto

Ensemble Orféo 55

Direction: Nathalie Stutzmann

DGG 4764304

Claude Debussy

Images : Iberia 1

Orchestre Philharmonique de Radio France

Direction: Mikko Franck

RCA RED SEAL 88697528602

Jean Sibelius

Le festin de balthazar : Suite - nocturne / Pour orchestre / Arrangement pour violon et piano

Sarah Chang : violon

Charles Abramovic : piano

EMI 5561612

Henri Dutilleux

Le loup : La baraque foraine : Les mystifications (1er tableau)

Orchestre National des Pays de la Loire

Direction: Pascal Rophé

BIS 1651

Anton Bruckner

Symphonie n°2 en ut min WAB 102 : Scherzo

Orchestre Metropolitain

Direction: Yannick Nézet-Séguin

Atma classique ACD 22708

Aaron Copland

Lincoln Portrait

Orchestre Symphonique de Cincinnatti

Direction: Louis Langrée

Cincinnati Fanfare

Anton Dvorak

Messe en Ré Maj op 86 : Kyrie / Pour soli choeur orchestre et orgue

Ludmila Vernerova-Novakova : soprano / Olga Kodesova: alto / Vladimir Okenko: ténor / Ilja Prokop : basse

Chœur de la radio de Prague

Miluska Kvechova : orgue

Orchestre Symphonique de la radio de Pilsen

Direction: Lubomir Matl

Cesky Rozhlas CR 00272232